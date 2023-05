CORRIENTES COMPLETÓ LEGISLACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

Viernes, 12 de mayo de 2023

La Ley 6.638 sancionada en el Senado provincial el jueves 11 de mayo marca un antes y un después en la historia de la salud pública.

En un primer articulado se adhiere a la normativa nacional de protección integral de los niños con cáncer y sus familias, y en un segundo mantiene la plena vigencia de la normativa provincial –con particularidades propias-.



Con un homenaje a quienes trabajaron incansablemente por la Ley Provincial de Oncopediatría y también por la Ley Nacional –en gran parte liderada por quienes perdieron a hijos/as en la lucha- la Legislatura de Corrientes cumplimentó los pasos parlamentarios para que ambas normativas se integren en una sola. Se trata de la Ley 6638, sancionada por unanimidad en la sesión del Senado provincial el jueves 11 de mayo de 2023.



De esta manera: se adhiere a la Ley Nacional 27.674 de Creación del Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer, estableciéndose –en el artículo 2- la plena vigencia de la Ley Provincial que tiene por objetivo igual fin, pero con mirada local (incluso, amplía la edad de cobertura).



Vale recordar que la ley provincial -6561- fue sancionada en el año 2021, con la participación de distintas asociaciones de padres, y especialistas en la materia, quienes diseñaron junto al diputado Pedro Cassani el texto normativo, aprobado por unanimidad en ambas cámaras.



La provincia de Corrientes fue así, la segunda provincia del país en tener un programa especial para niños/as con cáncer; lográndose luego, a nivel Nacional, idéntico marco legal.



En el caso de Corrientes, colaboraron entre otros: Griselda Castillo y Jorge Luque, de la Fundación “Vero Luque” de Curuzú Cuatiá; Silvina Sánchez, quien preside grupo de padres en Mercedes; los médicos correntinos: Martin Cedrolla -neurólogo-, Roberto Jabornisky, pediatra; Cristina Cabral Castellá y equipo completo de profesionales del Hospital Pediátrico Juan Pablo II; fundación Che Vos, entre muchos otros.



“Es una ley histórica que tiene que ver con la vida misma… agradezco especialmente a los papás y mamás, que aunque sus niños no pudieron vencer la enfermedad, son los que más lucharon para que esto que salga”, dijo Cassani al sancionarse la Ley 6561 en el año 2021.



El autor de la también adhesión a la normativa nacional, desde Ituzaingó, siguió la sesión donde se culminó con el tratamiento parlamentario.



Desde allí, agradeció a los senadores provinciales por el acompañamiento, tal como a inicios del período ordinario, lo había hecho a sus pares. “Acá no hay un autor. Los autores, son las familias, los profesionales que pusieron todo de sí, para que esto sea una realidad. La ley les pertenece a ellos”, aclaró.



“Es una gran noticia, para las ONG y padres y madres de niños y niñas con cáncer, que trabajaron por la ley provincial y la ley nacional, ésta última, reglamentada hace poco por el Pte. de la Nación en un acto público. Estas familias, pidieron –con desesperación- la sanción de esta normativa. Y es lógico: se trata de la vida misma de sus hijos/as”, dijo la senadora Carolina Martínez Llano en la sesión del jueves.



“Con la sanción, en esta cámara, estamos permitiendo que cada familia pueda tramitar su Certificado Único Onco-pediátrico, con el cual podrá tramitar: un subsidio familiar; también vivienda digna; y otras cuestiones, muy necesarias, como licencias, estacionamiento, etc”, etc, amplió para hacer un homenaje a los padres que lucharon por ambas leyes.