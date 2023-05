JUAN MANZUR DESISTE DE SU CANDIDATURA Y PIDE HABILITAR LAS ELECCIONES EN TUCUMÁN

Viernes, 12 de mayo de 2023

Desde San Miguel de Tucumán el periodista Radio Continental de Tucumán Abel Yamus confirmó a Cadena de Radios que Juan Manzur se bajó de la candidatura y pide que se habilite la elección este fin de semana.

"El gobernador había presentado hoy un escrito ante la Corte rechazando la cautelar en su contra; pero luego anunció que se aparta de la campaña; a Jaldo lo acompañará el actual ministro del Interior".



Yamus informó que esta noche, Manzur convocó a una conferencia de prensa . “En virtud de lo acontecido y a raíz de una cautelar que hemos respetado, con Osvaldo Jaldo hemos tomado la decisión de declinar su candidatura”, explicó. “Ya firmé mi declinación: lo hago por el bien de los tucumanos. Siempre me ajusté a derecho. Todo lo que hice fue siempre en cumplimiento de la Ley. No estamos de acuerdo con la observación de la Corte, pero tampoco quiero entrar en adjetivaciones. Para el bien de nuestro espacio es declinar mi candidatura, que estaba permitida por la Ley, pero al haber esta observación hemos tomado esta decisión”, dijo esta noche, en conferencia de prensa.



“Lo único que queremos es que haya elecciones. Ir a las urnas. No va a haber tiempo material para hacer este domingo la elección. Pero le pedimos a la Corte que habilite a los tucumanos que permita ir a las urnas”, añadió.



Reveló que quien lo acompañará a Jaldo como candidato a vice es Miguel Acevedo. “Voy a seguir siendo gobernador hasta octubre y espero ponerle la banda a Osvaldo Jaldo y soy el presidente del Partido Justicialista en Tucumán. Voy a ser el jefe de campaña de Osvaldo Jaldo gobernador”, precisó.



Rechazó que se bajara por el conflicto con la Corte: “Lo hice por el bien de los tucumanos”, dijo. “Al no haber ya un obstáculo, que es mi candidatura, esperamos que en 24 horas la Corte le permita a los tucumanos ir a votar”, manifestó.