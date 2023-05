REGATAS PERDIÓ ANTE QUIMSA EN SANTIAGO DEL ESTERO

Jueves, 11 de mayo de 2023

Nuevamente el elenco correntino se va con las manos vacías del Ciudad en un partido en el que tuvo varias chances de cerrarlo a su favor pero terminó cayendo en suplementario por 90 a 87.

Un partido que se repartió en dos tiempos por lado, la primera mitad claramente favorable al dueño de casa que se fue liderando arriba por 12. Una segunda mitad donde la visita se animó y de qué manera, fue contundente y llegó a forzar el tiempo extra. Dos correntinos fueron los estandartes, en la Fusión, Fabián Ramírez Barrios que aportó 20 y en el Fantasma los 22 de Juan Pablo Arengo no alcanzaron.



Con un parcial de 6-0 del local empezó la acción en el Ciudad. Eso hizo reaccionar a la visita que con paciencia se metió en partido y emparejó las acciones. A partir de allí fue cambiante el marcador, aunque en el cierre Quimsa más efectivo desde 6,75 lo aprovecho para quedarse con el primero por 21-14.



El elenco santiagueño siguió creciendo en ataque para sacar 11 de diferencia (25-14) en el comienzo del segundo chico. Corriendo fue donde más lastimó la Fusión que amplió la diferencia a 14, Regatas buscó achicar la brecha con arrestos individuales pero el parcial quedó en manos del local por un claro 40-28.



La reacción del Remero llegó, controló mejor a Quimsa y sumó desde 6.75 con Piñero y Arengo para con un parcial de 11-0 ponerse a uno (40-39). Desde la defensa y con más confianza Regatas encontró variantes en ofensiva porque no sólo sumó desde el perímetro, también cuando profundizó lastimó para adueñarse del parcial por 27-12 (52/55).



Con esa ventaja Regatas le tiró la presión al local. Ramella volvió a las fuentes con Anderson como estandarte y así emparejó nuevamente el juego. Palo a palo el cierre, Ramirez Barrios tuvo un triple con el que parecía sentenciar la historia pero Piñero desde la línea de libres lo terminaría mandando al suplementario (75-75).



Un suplementario digno de playoffs, no le falto nada, porque cuando Quimsa parecía imponerse Regatas respondió e incluso busco forzar un nuevo tiempo extra. Sin embargo, la Fusión estuvo más certero para terminar cerrándolo por 90-87 y poner así la serie 2-0 a su favor.



Ahora todo se traslada a Corrientes, donde el sábado a las 11.30 horas Regatas está obligado a ganar para forzar un cuarto juego en el José Jorge Contte.



La síntesis:



Quimsa (90): Juan Brussino 8, Brandon Robinson 17, Rodrigo Sanchez 4, Fabián Ramírez Barrios 20 y Eric Anderson 17 (FI); Franco Baralle 12, Sebastián Acevedo 2, Kevin Hernández 4 y Agustín Pérez Tapia 4.



DT: Leonardo Ramella.



Regatas (87): Andrés Jaime 13, Juan Pablo Arengo 22, Charles Hinkle 13, Facundo Piñero 13 y Dárol Hernández 7 (FI); Alejandro Diez 9, Pablo Espinoza 4, Tobías Franchela 0, Wesley Alcegaire 6 y Felipe Pais 0.



DT: Fernando Rivero.



Parciales: 21-24; 40-28 (19/14); 52-55 (12/27); 75-75 (23/20) y 90-87 (15/15).



Jueces: Fernando Sampietro, Danilo Molina y Alejandro Zanabone



Estadio: Ciudad (Santiago del Estero).