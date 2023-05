ECO+VAMOS CORRIENTES CONVOCÓ A UNA MULTITUD EN LAGUNA SECA

Jueves, 11 de mayo de 2023

La alianza gobernante ECO+Vamos Corrientes reunió este miércoles a la noche en el barrio Laguna Seca a más de 5 mil personas que fueron a apoyar a los candidatos que el 11 de junio.

Representarán a la continuidad del modelo de desarrollo impulsado por el gobernador Gustavo Valdés.



Con el vicegobernador Pedro Braillard Poccard y el intendente Eduardo Tassano encabezando el acto en el polideportivo frente al Colegio "Arturo Illia", los aspirantes a renovar los parlamentos comunal capitalino y provincial expresaron así su compromiso de apoyar las actuales gestiones provincial y municipal como enclave fundamental para que el 11 de junio desde Corrientes surja "el mensaje de que se viene el cambio en el país".



Fue Braillard Poccard quien cerró la lista de oradores en la ocasión, indicando que el barrio Laguna Seca "representa mucho a la gente trabajadora de Corrientes". Y consideró que "la presencia aquí de esta multitud demuestra las ganas y voluntad de que se largue la campaña para recorrer las calles de los barrios", en referencia a la militancia que se expresaba efusiva en la ocasión. "Somos militantes, porque creemos en lo que hacemos, todos los días estamos a disposición de la gente, ganando la confianza de la gente haciendo honor a ese mandato que nos dio cuando casi el 80 por ciento nos confió la responsabilidad de gobernar", exclamó el Vicegobernador.



Al respecto, reconoció que "es una carga enorme" asegurando que "todos los días nos esforzamos por ser fieles a la confianza que nos depositaron". Luego, explicó que esta es una elección legislativa en la cual se va a renovar parte de los cuerpos parlamentarios, por lo cual sostuvo que "este es el momento de redoblar el esfuerzo para vencer la apatía". No obstante, mostró optimismo en este sentido, al considerar que "en Corrientes hay un gobierno que no baja los brazos, cumple con la gente, llevando obras en todos los municipios, incluso hasta en los que no gobierna".



En este sentido, Braillard Poccard aseguró que "este es un Gobierno que siempre estuvo con la gente en los momentos más difíciles". Se refirió así a la pandemia, con la construcción del Hospital de Campaña con un criterio de "igualdad", con lo que "la Provincia se puso al frente y permitió que Corrientes tenga una de las tasas más bajas de mortalidad por Covid". Agregó que "después vinieron los incendios, y ahí estuvo la sociedad y el Gobierno provincial con su gente apoyando a los productores, ayudando a recuperar las pérdidas".



"Y ahora en esta economía inflacionaria, la Provincia hace el esfuerzo de que la gente pueda llevar los alimentos a su mesa", afirmó en referencia a los aumentos salariales del sector público y los programas alimentarios para los sectores más desprotegidos. "Nuestros enemigos son la inflación y la pobreza que ella genera", sostuvo luego. Y alertó que "ahora tenemos instalado al narcotráfico, porque el Gobierno nacional lo negó".



"Pero no vamos a parar hasta que el país recupere su dignidad para volver a sentir ese orgullo de ser una tierra de paz", alentó posteriormente, aclarando que "eso también va a estar en juego en estas elecciones, porque el 11 de junio desde Corrientes comenzará el mensaje de que se viene el cambio en el país y vamos a luchar para vencer a esos enemigos que destruyen a la familia argentina".



Por su parte, Tassano señaló que "hoy es el primer acto de campaña y ya tenemos más de 5 mil personas: acá están los militantes, los jóvenes y las mujeres que llevan adelante nuestra alianza".



Seguidamente el jefe comunal diagnosticó que "estamos viviendo las consecuencias de un Gobierno nacional ausente que no respeta la institucionalidad, el republicanismo y la independencia del Poder Judicial"



Luego reconoció que al iniciar su gestión en 2017, le planteó al gobernador Gustavo Valdés "todo lo que necesitaba la ciudad", obteniendo respuesta positiva. "Me prometió que íbamos a trabajar juntos", dijo y señaló que ello redunda en una mejora urbana sustancial. "En ese momento había 50 por ciento de calles de tierra y hoy sólo quedan el 10 por ciento, la iluminación está avanzando como nunca, esta misma plaza hace cinco años estaba oscura y ahora la vemos lo linda que está, no sólo con iluminación sino con juegos e infraestructura deportiva", ejemplificó Tassano, asegurando que el objetivo es "mejorar la calidad de vida de los vecinos". Y puntualizó aún más al asegurar que "acá en Laguna Seca hicimos 10 mil metros de cordón cuneta, 8.500 metros de cordón cuneta y el 10 por ciento de todas las luces led de toda la ciudad".



En tanto, la candidata a senadora Sonia Quintana afirmó que lleva adelante esta campaña "escuchando a cada mujer, a los jóvenes", sosteniendo que "es muy importante estas elecciones para continuar con los ejes de nuestro gobernador Gustavo Valdés, trazados en la inclusión, el desarrollo y la modernidad". Y sostuvo que "contamos con un gran equipo para seguir construyendo un futuro pujante, juntos siempre para adelante".



También fueron oradores en este acto, los candidatos a diputados provinciales Lucrecia Lértora, Lucy Pereyra y Antonio Barrios Perkins; como así también los candidatos a concejales capitalinos, Marcos Amarilla, Sandra Olivera y Jorge Campos.