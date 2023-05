SE PRESENTARON CANDIDATOS DE ECO+LAVALLE

Miércoles, 10 de mayo de 2023

Ayer en la localidad de Lavalle, se realizó la presentación de candidatos a concejal en lo que refiere a las elecciones del 11 de Junio.

La alianza " Vamos Lavalle " presentó a Andrea " Pitu " Ganduya como candidata a concejal en primer término por la UCR; Florencio Ruiz Díaz (UCR); Dalma Antonella Báez (ARI); Daniel Martínez ( CICO).



Palabras del Sr. Daniel Martinez, candidato a concejal como segundo suplente, perteneciente al partido CICO.

" Vengo trabajando hace aproximadamente 3 años con mi partido, me siento muy agradecido con esta fórmula, por el espacio que hoy nos brindan para estas elecciones ".

" Quiero dejar en claro que asumo el mismo compromiso que tienen nuestros compañeros de formula y desde mi lugar con responsabilidad y compromiso voy a acompañar tanto a Andrea como a Florencio".



Palabras de la candidata a concejal Dalma Antonella Báez, primera suplente, perteneciente al partido ARI



" Estoy acá para ir luchando juntos por una Lavalle mejor y más linda".

" Este 11 de junio vamos a reventar las urnas y ganar las elecciones ".



Palabras del candidato a concejal en segundo termino Pedro Florencio Ruiz Díz perteneciente a la UCR.



" Pertenezco a la zona de parajes, conozco sus necesidades y quiero trabajar por ello ".

" Trabajo desde hace muchos años en el Servicio de Agua potable, un servicio que hoy en día gracias a la Gestión del Intendente Hugo Perrotta el servicio se normalizó y funciona en óptimas condiciones ".

" Los parajes en la gestión anterior fueron abandonados, caminos de la producción deteriorados, y hoy estoy acá para asumir este compromiso y esa responsabilidad de trabajar por los productores y los vecinos de la zona, porque Lavelle somos todos".



Palabras de la candidata a concejal en primer término, Andrea "Pitu" Ganduya, perteneciente al partido UCR.



" Milito para este partido, la UCR, hace mucho tiempo ".



" Me toca estar de otro lado, siempre estuve del lado de la gente y los militantes, esta vez me toca estar detrás de la mesa, pero siempre trabajando por las necesidades de nuestro pueblo, para crecer como sociedad, crecer en educación, tecnología y sobre todo por un futuro para los jóvenes ".



" Nosotras las mujeres tenemos algo que nos caracteriza, somos emocionales, tenemos más sensibilidad, somos muy distintas a los hombres, pero con las mismas capacidades, de lograr lo que nos proponemos".



" El 11 de junio, indudablemente vamos a ganar las elecciones, estoy muy segura que vamos a ganar y vamos a seguir haciendo de Lavalle una ciudad más linda y rica en trabajo como tambien en educación".



" El día que asumimos recibimos las llaves de un municipio deteriorado y totalmente abandonado, un galpón de obras y servicios públicos con maquinarias y vehículos rotos, que con un año y medio de gestión del Intendente Hugo Perrotta, logramos recuperar y dejar en condiciones todas esas falencias ".



" Vamos a seguir gestionando y luchando para lograr el anhelado Puerto Lavalle y terminar con las defensas costeras ".



Palabras de la candidata a Diputada Provincial Lic. Sabrina Coronel.

" Para mi es un Honor que me hayan elegido para desarrollar esta tarea".



" Agradezco mucho y me siento honrada de pertenecer a esta alianza, desde el primer momento que nos han convocados a peronistas con Valdés".



" Venimos trabajando con mucho compromiso y mucha fuerza para llevar adelante, esta impronta del contrato social con los correntinos".



Palabras de la candidato a Senador Provincial Jesús "Chulo" Mendez Vernengo.



" Debemos escuchar a la gente, por que son los que realmente la están pasando mal".



" Como políticos o dirigentes políticos que somos, tenemos que ser muy sencillos debemos escuchar, si no vamos a solucionar igual debemos escuchar ".



" Con el Gobernador de la Provincia seguiremos trabajando con los 3 ejes fundamentales, Inclusión, Desarrollo y Modernización ".



" Nos debemos crear falsas expectativas, salgamos a la calle, tenemos que demostrar la fuerza de la alianza y de cada partido político que conformamos ECO+Vamos Corrientes, demostrando todo lo que que hicimos y que con el equipo de Gustavo Valdes y de Hugo Perrotta vamos a salir adelante".