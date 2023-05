UNA MULTITUD ACOMPAÑÓ LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS DE ECO MÁS VAMOS CORRIENTES

Miércoles, 10 de mayo de 2023

El intendente Augusto Suaid con apoyo de Valdés convocó a cientos de vecinos y militantes de todos los partidos que conforman la alianza oficialista en la ciudad.

Se presentaron candidatos a concejales, también a constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica Municipal y a legisladores provinciales.





Este martes por la noche en el Club Atlético “Santurtún”” de la ciudad de Santo Tomé se llevó a cabo el acto lanzamiento de candidaturas del frente Eco Más Vamos Corrientes ante una multitud que colmó el amplio predio y escuchó atenta los diferentes mensajes y propuestas que van en línea con la campaña oficialista provincial. Se pidió el acompañamiento “hacia adelante” en las elecciones del 11 de junio, por una provincia y ciudad más desarrollada, moderna e inclusiva.

También estuvieron presentes algunos funcionarios provinciales y legisladores, además de autoridades partidarias de localidades vecinas. En Santo Tomé se asociaron más de 28 sellos partidarios con el fuerte liderazgo del Intendente Augusto Suaid y el acompañamiento del gobernador Gustavo Valdés.

En el inicio del acto fueron presentados los 11 candidatos titulares a convencionales constituyentes, entre ellos: Juan Viera, Marta Pernumián, Carlos Balmaceda, Marta Rivero, Miguel Arismendi, Luisina Cesar, Juan Adolfo Arguello, Natalia Ponce de León, Carlos Raúl Farizano, Nélida Beatriz “Nena” Ríos y Augusto Suaid.

Acto seguido, marcaron su presencia en el escenario los candidatos a concejales titulares: Pedro Kasibrodiuk, Viviana Rodríguez Bonutti, Carlos Farizano (hijo), Marta Soto y Santiago Saucedo. Y luego los que aspiran un lugar en la legislatura correntina, como el candidato a Senador Joselino Fernández Blanco y los que integran la lista para la Cámara de Diputados: Antonio Barros Perkin, Valeria Pavón, Silvia Galarza Y Pedro “Perucho” Cassani.

Antes de los discursos, el público alentó con algarabía la fórmula que gobierna la actual gestión municipal (Suaid-Farizano) quienes hicieron juntos su ingreso al escenario.

Tres candidatos a concejales fueron los primeros oradores, Viviana Rodríguez Bonutti, Carlos Farizano (hijo) y Santiago Saucedo, quienes solicitaron el acompañamiento de la sociedad santotomeña, en especial de los jóvenes, de las mujeres y en general de todos aquellos que aprueban el cambio que se está produciendo en la ciudad con la actual gestión.

Todos los candidatos a legisladores hicieron uso de la palabra y en su mayoría destacaron el rumbo que viene teniendo la provincia con los ejes de desarrollo, modernidad e inclusión. Pedro Cassani, destacó que se siente como un santotomeño más, con tantas personas conocidas y por el cariño que les brindan cada vez que llega a la ciudad.

Indicó que si hay algo que les caracteriza a los que viven en estos lugares de la costa del río uruguay, son sus valores, también señaló el clima de paz y respeto que existe entre los candidatos, “en el escenario se puede ver a candidatos de distintas fuerzas políticas y encontramos un denominador común: que por encima de las pertenencias partidarias están los intereses de la gente y de los correntinos”, enfatizó el presidente de la Cámara de Diputados.

También reflexionó que este es el primer turno electoral “y nosotros en este clima de desesperanza y apatía por la situación actual de la Argentina, tenemos el deber de inyectar esperanza y la obligación de transmitir que hay una salida y necesitamos contar con un gobierno nacional que sintetice las cosas que tenemos que hacer, y lo vamos a hacer porque estamos en el camino correcto” arengó el legislador y candidato a renovar su banca en diputados.

Luego de la alocución de Carlos Farizano, quien presentó uno a uno a los candidatos locales, fue el turno del Intendente Augusto Suaid, quien también es candidato a convencional en primer término. Hizo un repaso de logros con el equipo de la actual gestión y en ese sentido resaltó el acompañamiento del gobierno provincial en la mayoría de los proyectos que se vienen concretando.

SEGUIR TRANSFORMANDO SANTO TOMÉ:

“cuando vinimos a decir que queríamos transformar Santo Tomé con más obras de infraestructuras empezamos por la zona donde están nuestros afectos y seres más queridos, en la zona del cementerio y el nuevo boulevard “Los Fundadores”, porque justamente lo que queríamos era revalorizar a todos esos hombres y mujeres que nos han marcado el camino y han hecho de la ciudad, lo que es hoy”.

HABLAR A LA GENTE SIEMPRE DE FRENTE:

“Estamos acá para cumplir con nuestro deber, de hablarle siempre de frente a la gente. Podemos ver una ciudad más moderna con más de 2 mil luminarias led instaladas. En materia ambiental, el inicio en pocos días, del saneamiento del basural y la posibilidad de recuperar ese espacio que afecta la salud de nuestra gente y después de muchos años, lo vamos a empezar a hacer gracias a la buena sintonía con el gobierno provincial” aseguró.

Además de destacar los planes y programas de producción, las diferentes obras, también se refirió a lo educativo, y en ese sentido resaltó que “tenemos un gran proyecto que nos cambiará la vida para siempre y que lo estamos trabajando con el gobernador y su equipo para que acá en la costa del río Uruguay tengamos un espacio universitario donde los jóvenes no tengan que emigrar y puedan realizarse acá en su lugar y con más oportunidades, estamos en el siglo del crecimiento y tenemos que seguir apostando a la educación, por eso también estamos invirtiendo, con el aporte de los vecinos, más de 10 millones de pesos al año en becas estudiantiles”.

VOLVER A LA CULTURA DEL ENCUENTRO:

“Tenemos que dejar de lado las diferencias y los egos. Y en esto tengo que agradecer a Carlos Farizano que ha tenido la sapiencia y humildad para que un joven como yo encabece la lista. Esto se logra en equipo y creo en los liderazgos de equipos. Acá hay un gran equipo, desde concejales, empleados municipales y todo el personal trabajando día y noche para llevar una ciudad más inclusiva, moderna y mejor desarrollada”.

ELECCIONES DEL 11 DE JUNIO:

“Nos toca elegir a hombres y mujeres para el concejo y así poder tener las herramientas legislativas sumamente importantes para una gestión de gobierno. Y como decía en su alocución Carlos Farizano, necesitamos generar gobernabilidad y gente que empuje para el mismo lado, no necesitamos gente que venga a atrasar y poner palos en la rueda, por eso les venimos a pedir el acompañamiento”.

“También me toca liderar la candidatura a convencional constituyente porque le queremos dar otro sentido a nuestra carta orgánica, un sentido y mirada hacia el desarrollo, creando la agencia de desarrollo para la articulación entre lo público y privado y así proyectarnos hacia el futuro”, aseguró.

“Este 11 de junio vamos a ratificar el rumbo que hemos escogido para los santotomeños. Salgamos a contagiar a cada vecino, de que vamos a seguir juntos en la senda del progreso, que vamos a seguir trabajando por y cada uno de los santotomeños junto al gobierno provincial y a todo el equipo que nos acompaña”, exclamó Augusto Suaid.