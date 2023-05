EMERGENCIA AGROPECUARIA: REUNIÓN ENTRE FUNCIONARIOS DE PRODUCCIÓN Y REPRESENTANTES DEL SECTOR GANADERO

Martes, 9 de mayo de 2023

En la mañana de este lunes, se llevó a cabo una reunión con representantes de la Asociación de Sociedades Rurales y distintas Sociedades Rurales de Corrientes donde presentaron un documento con varios pedidos.

El ministro Anselmo junto a los funcionarios del gabinete del ministerio de Producción dio detalles de todas las acciones que viene llevando a cabo el Gobierno provincial con más de 7 mil millones de pesos invertidos en el sector ganadero.



El ministro de Producción, Claudio Anselmo, junto al secretario de Agricultura y Ganadería, Norberto Mórtola, el secretario de Desarrollo Foresto Industrial, Luis María Mestres, el subsecretario de Producción, Juan Pomar y el director de Producción Animal, Eduardo Ortíz, recibieron a representantes de la Asociación de Sociedades Rurales y referentes de las distintas Sociedades Rurales.



La reunión estaba establecida, ya que el gobierno de Corrientes a través del ministerio de Producción mantiene un diálogo permanente con los representantes del sector ganadero, así como también de los otros sectores. Es por ello, que durante la reunión se brindó información sobre la situación de la emergencia agropecuaria que está vigente hasta el mes de julio y cuáles son las medidas y acciones que ha tomado el gobierno de Corrientes por solicitud del gobernador Gustavo Valdés.



Además los funcionarios del ministerio también recibieron las propuestas que hacen desde el sector ganadero para tratar de paliar la situación que ha sido tan grave para todos.



En este contexto, el ministro de Producción, Claudio Anselmo, destacó que: "Respecto a la prórroga hay que analizarlo muy bien legalmente porque las emergencias son sobre hechos acaecidos por lo que no podemos adelantarnos". Y agregó: "Estamos iniciando el mes de mayo y ya han pasado cuatro meses de la vigencia de la última prórroga y hay que ver cómo evoluciona todo, además, hay cuestiones legales que necesitamos tener muy en claro. Más allá de esto el gobierno va a seguir trabajando para que nuestros productores continúen en la actividad".



De esta manera, el funcionario provincial explicó que "respecto al financiamiento tenemos una línea vigente que tiene disponibilidad y hemos explicado lo que está aprobado". De la última línea que se ha anunciado de cinco mil millones de pesos apenas se han aprobado el 10%, es decir que hay fondos disponibles.



"También hemos presentado informes y hemos intercambiado puntos en los que necesitamos resolver cuestiones para seguir manteniendo en funcionamiento nuestras líneas productivas", dijo Anselmo.



"La implementación por parte de AFIP del decreto 193 está siendo muy complicada. Nos ha pasado la responsabilidad a todas las provincias de cargar los datos de los productores, y en el caso de Corrientes son más de 18 mil", mencionó el Ministro. Y agregó: "Lo estamos haciendo y vamos a cumplir en tiempo y forma, pero no es un trámite sencillo. Después los productores quieren recibir los beneficios y tienen que completar su trámite. La provincia no ha tenido ni burocracias ni demoras en cargar estos trámites".







Pérdidas en todos los sectores



La sequía ha golpeado a todas las cadenas. Al arroz con una caída en la producción que no tiene antecedentes en los últimos 20 años, a la citricultura con una disminución significativa en esta zafra en particular, al sector yerbatero en su zafra y con pérdidas de plantaciones nuevas. El sector hortícola, cultivos de maíz, de sorbo, etc. Es una situación complicada y la entendemos por eso es importante este tipo de reuniones.



Hemos escuchados los planteos de Pablo Sánchez, el presidente de Asociación de Sociedades Rurales y también de todos los dirigentes rurales presentes, pero también tenemos que dar cuenta del trabajo realizado. "Hoy ya suman más de 7 mil millones de pesos ejecutados y otros cinco mil millones que están en trámite", resaltó el ministro Anselmo.



Finalmente, recalcó "hay 1500 millones de pesos en ANR no reintegrables desde subsidios, forraje, alimentos balanceados, remates ganaderos y perforaciones del Plan Aguas, 3500 millones de pesos otorgados en créditos a través del Banco de Corrientes, FideCorr y Fodin, y otras líneas que viene lanzando la provincia".



El aporte provincial a compensar la no disponibilidad del impuesto inmobiliario rural en FDR que es de 800 mil millones el año pasado y 400 mil millones este año, con un total de 1200 millones destinados a obras de mejoramiento de caminos rurales, de conectividad, sanidad animal con el presupuesto de Fucosa.