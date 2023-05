COMIENZA HOY EL PAGO DEL PLUS UNIFICADO A ESTATALES DE CORRIENTES Martes, 9 de mayo de 2023 El plus unificado arrancó este martes 9 y se pagará por terminación de DNI. • Martes 9: 0 y 1

• Miércoles 10: 2 y 3



• Jueves 11: 4 y 5



• Viernes 12: 6 y 7



• Lunes 15: 8 y 9*



Inversión



Para el pago de este beneficio, el Gobierno de Corrientes invierte $2.300 millones. Por otra parte, además, para abonar el Plus de Refuerzo de $15 mil por agente, la gestión del gobernador Valdés inyecta otros $1.300 millones.



Con los aumentos otorgados en abril pasado, la gestión del gobernador Valdés elevó el monto de inversión para el pago de haberes en $16.800 millones.