Un hombre murió tras sufrir convulsiones y ser atacado por un PITBULL en su casa

Lunes, 16 de noviembre de 2026

La víctima tenía 38 años y falleció en Los Polvorines, Buenos Aires. Investigan si las mordeduras del perro causaron su muerte.



Un hombre de 38 años murió luego de ser atacado por un perro pitbull en una vivienda de Los Polvorines, partido bonaerense de Malvinas Argentinas. El episodio ocurrió después de que la víctima sufriera convulsiones y cayera al suelo, según el relato de su pareja ante la Policía.



El fallecido fue identificado como Pablo Gustavo Rasgido. El hecho se produjo en una propiedad ubicada sobre la calle Darragueira al 2800.



Cómo ocurrió el ataque



De acuerdo con la declaración de la mujer, de 36 años, ambos se encontraban en la vivienda cuando el hombre comenzó a sufrir un episodio que describió como similar a una «crisis epiléptica».



En medio de las convulsiones, Rasgido perdió el equilibrio y cayó al piso. En ese momento, el perro lo atacó y le provocó heridas en el rostro y distintas partes del cuerpo.



La pareja sostuvo que las mordeduras fueron determinantes en el fallecimiento, aunque los investigadores aguardan los resultados de las pericias para establecer con precisión qué provocó la muerte.



La intervención policial y la investigación judicial



Efectivos del Comando de Patrullas de Malvinas Argentinas llegaron al domicilio luego de recibir una alerta por la presencia de una persona fallecida.



Al ingresar, encontraron al hombre sin vida, con lesiones en el rostro y rastros de sangre en el lugar. Una ambulancia también acudió a la vivienda cerca de las 00.57, tras recibir un aviso por una mordedura de perro en la zona del cuello.



Los profesionales de la salud revisaron además a la mujer, que presentaba una lesión superficial en uno de sus codos. Se encontraba consciente y con signos vitales normales, por lo que no necesitó ser trasladada.



La Comisaría de Los Polvorines intervino en el procedimiento y preservó la escena para permitir el trabajo de los peritos.



La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 20 Descentralizada de Malvinas Argentinas, bajo la carátula de averiguación de causal de muerte.



Un antecedente similar en el mismo partido



El caso tiene un antecedente registrado en mayo de 2025 en Pablo Nogués, otra localidad del partido de Malvinas Argentinas.



En aquella oportunidad, Matías Ezequiel Caffa, de 37 años, fue encontrado muerto en el patio de su vivienda, junto a dos perros pitbull que tenían manchas de sangre en el hocico.



Los familiares habían señalado que el hombre padecía epilepsia y sufría episodios convulsivos. Su cuerpo presentaba graves lesiones en el rostro.



Ahora, los peritajes y los estudios correspondientes serán determinantes para esclarecer las circunstancias de la muerte de Rasgido y establecer qué participación tuvo el ataque del animal en el desenlace.



