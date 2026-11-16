Volcó un camión de gran porte sobre la Ruta Nacional 12

Lunes, 16 de noviembre de 2026

Un camión de gran porte y con acoplado volcó en Corrientes en cercanías de la localidad de Ituzaingó. Se investigan las causas del siniestro vial. Se desconoce, hasta el momento, el estado de salud del conductor.



El vuelco del camión sobre la RN 12 en Corrientes se produjo ayer a plena luz del día y la situación complicó el tránsito en la zona, en cercaníasa la localidad de Ituzaingó.



Según se informó, el siniestro vial sucedió a pocos kilómetros de la casilla de peaje ubicada en jurisdicción del municipio correntino de Ituzaingó.



El vehículo de gran porte volcó sobre la banquina y quedó tumbado sobre su lateral. Parte de la carga que transportaba quedó desparramada sobre la cinta asfáltica.

Esa situación complicó el tránsito en un horario de mucha circulación, ayer domingo alrededor de las 10 de la mañana.



Se desconocen, hasta el momento las causas del vuelco y el estado del conductor del vehículo siniestrado.