Una mujer murió arrastrada por el agua cuando intentaba proteger su auto del granizo

Lunes, 16 de noviembre de 2026

La víctima fue sorprendida por una fuerte corriente durante un temporal en la capital provincial. Su hija también fue arrastrada, pero sobrevivió.



Una mujer murió durante la madrugada del sábado en San Fernando del Valle de Catamarca, luego de ser arrastrada por una fuerte corriente de agua que se formó en medio de un temporal. La víctima, identificada como Sara Norma Castillo, había salido de su vivienda para intentar proteger su automóvil ante la posibilidad de que cayera granizo.



La tragedia ocurrió en una zona donde las intensas precipitaciones provocaron importantes acumulaciones de agua y transformaron las calles en peligrosas corrientes. La hija de la mujer también fue alcanzada por el agua, aunque consiguió ser rescatada con vida.



La corriente la arrastró durante varias cuadras



El episodio se produjo en avenida Güemes Oeste, también conocida como avenida Doctor del Pino, a la altura de la calle Vicente Ponessa, en la capital catamarqueña.



De acuerdo con las primeras reconstrucciones, Castillo salió de su casa cuando la tormenta alcanzaba uno de sus momentos de mayor intensidad. Su intención era poner el vehículo a resguardo ante la posibilidad de que el granizo provocara daños.



Sin embargo, la mujer fue sorprendida por la fuerza del agua, perdió el equilibrio y terminó siendo arrastrada aproximadamente una cuadra por la corriente.



Vecinos del sector encontraron su cuerpo y dieron aviso a la Policía. Los efectivos acudieron al lugar, la retiraron del agua y comenzaron inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).



Pese a los intentos por salvarla, no lograron recuperarla. Minutos después llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyo personal constató el fallecimiento.



La autopsia confirmó cómo murió la víctima



La investigación judicial permitió establecer las causas del deceso mediante una autopsia realizada en la morgue judicial del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú.



El estudio determinó que Castillo murió por asfixia por sumersión y politraumatismos. Las lesiones fueron consideradas compatibles con la violencia del arrastre provocado por la corriente de agua.



En el mismo episodio, la hija de la víctima también fue arrastrada por el caudal que avanzaba sobre la calle. Sin embargo, logró ser auxiliada y trasladada al Hospital San Juan Bautista.



La joven permaneció bajo observación médica y los últimos reportes indicaban que se encontraba fuera de peligro.



En el lugar trabajaron peritos de Criminalística, integrantes del Cuerpo Interdisciplinario Forense y personal de la Unidad Judicial N.º 6. La causa quedó a cargo del fiscal de turno, Ricardo Córdoba Andreatta.







El temporal provocó inundaciones y un apagón en la región



Las lluvias que afectaron a la capital catamarqueña durante la madrugada generaron anegamientos en distintas calles y fuertes correntadas, una situación que complicó la circulación y elevó los riesgos para los vecinos.



El fenómeno meteorológico también estuvo acompañado por una interrupción generalizada del suministro eléctrico, registrada cerca de la 1.30 y con consecuencias en sectores de Catamarca y La Rioja.



La empresa EC SAPEM informó que el corte respondió a una contingencia externa vinculada con el sistema de transporte de energía operado por Transener.



De acuerdo con el comunicado, varios transformadores de 500 kilovoltios de la Estación Transformadora Recreo quedaron fuera de servicio, en medio de las condiciones meteorológicas adversas.







También hubo rescates durante la tormenta en Córdoba



El temporal no se limitó al territorio catamarqueño. En Córdoba, las tormentas llegaron después de una jornada marcada por temperaturas elevadas y provocaron lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento.



En la capital provincial, varias calles quedaron anegadas y algunos vecinos organizaron cortes preventivos para evitar que el tránsito generara oleaje y agravara las inundaciones.



Uno de los episodios más delicados ocurrió en el río Suquía, a la altura del puente Avellaneda, donde un hombre quedó atrapado en el cauce y debió ser rescatado por los bomberos.



El operativo requirió la intervención de personal especializado, que logró llegar hasta el vehículo y asistir al conductor para que pudiera alcanzar la orilla sin ser arrastrado por la corriente.



El Servicio Meteorológico Nacional había registrado en Córdoba capital una temperatura de 36,7 grados y una sensación térmica de 41,4 grados alrededor de las 15 del viernes, antes de la llegada de las precipitaciones.



La tragedia de Catamarca vuelve a poner en evidencia los peligros de las corrientes de agua que se forman durante las tormentas intensas. Ante calles inundadas, las autoridades recomiendan no intentar atravesar zonas anegadas ni acercarse a sectores donde el agua circula con fuerza, incluso cuando la profundidad parece reducida.