JP Valdés inauguró obras de infraestructura en Curuzú Cuatiá Lunes, 16 de noviembre de 2026 En la víspera del 216° aniversario de la ciudad, el gobernador inauguró las refacciones del Hogar de Ancianos, el Centro Integrador Comunitario La Vieja Estación, pavimento e iluminación en el barrio Centenario y un nuevo sistema lumínico en el Club

En el marco de las celebraciones por el aniversario de Curuzú Cuatiá, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este domingo junto a la intendente Verónica Espíndola una jornada de inauguraciones que incluyó obras sociales, urbanas y deportivas, junto a la Municipalidad.



La agenda comenzó con la reinauguración del Hogar de Ancianos "Adelina Bobbio de Ezcurra", institución fundada en 1925. Las refacciones, ejecutadas por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, permitieron renovar sus instalaciones y ampliar su capacidad para albergar a 22 residentes, 12 más que anteriormente.



Durante el acto, Valdés destacó la importancia de acompañar a los adultos mayores y expresó su satisfacción por concretar las mejoras. El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, resaltó la tarea de la Comisión Directiva y sostuvo que "una comunidad que cuida a sus mayores honra sus raíces y construye un futuro con valores".



Por su parte, la intendente Verónica Espíndola valoró las obras y el acompañamiento provincial, mientras que la presidenta de la Comisión Directiva, Carmen Marticorena, agradeció el apoyo del gobernador para concretar las mejoras. También compartió su emoción la residente Zulema Cornejo, quien destacó el cariño y la atención que reciben los adultos mayores.



Centro Integrador Comunitario

Luego, Valdés inauguró el Centro Integrador Comunitario (CIC) "La Vieja Estación", ubicado en el barrio Centenario. El espacio recuperado por el Municipio brinda servicios de salud y acción social, además de actividades de acompañamiento y contención para los vecinos.



El gobernador felicitó a la comuna por concretar el proyecto y destacó el trabajo conjunto entre Provincia y municipios. "Vamos a seguir haciendo obras que sirvan para la comunidad, trabajando codo a codo con cada uno de los municipios, siempre junto a la gente", afirmó.



A su turno, Espíndola señaló que con la apertura del CIC se completa la cobertura territorial de estos espacios en la ciudad, con servicios de salud, alimentación, apoyo escolar y controles sanitarios. También agradeció el acompañamiento provincial.



Pavimento e iluminación en el barrio Centenario



Posteriormente, se habilitaron 300 metros de pavimento e iluminación sobre calle El Maestro, principal acceso al barrio Centenario, una intervención que mejora la conectividad y seguridad de los vecinos.



Valdés destacó la importancia de trabajar junto a los intendentes para responder a las demandas de cada comunidad y señaló que estas obras representan "dignidad, seguridad y mayor transitabilidad en los días de lluvias". En representación de los frentistas, Fernando Canteros agradeció los trabajos y destacó sus beneficios para la circulación y la seguridad del barrio.



Nueva iluminación en el Club Huracán

Como cierre de la jornada, quedó habilitado el nuevo sistema de iluminación del estadio del Club Huracán, ubicado en Comandante Andresito y Chiclana. La obra permitirá ampliar los horarios de práctica deportiva y mejorar las condiciones para sus deportistas.



Valdés destacó el rol social de los clubes y su importancia como espacios de contención para los jóvenes. "Necesitamos de nuestros clubes y entre todos debemos acompañarlos", expresó. Además, ratificó la continuidad de las inversiones deportivas y anticipó nuevos convenios con el Municipio.



Espíndola valoró las obras en beneficio de los niños, jóvenes y toda la comunidad, y destacó a los clubes como espacios de integración y promoción de la vida saludable. Luego el presidente del Club Huracán, Marcos Isusi, agradeció la obra y recordó la trayectoria de la institución, fundada en 1935. Destacó que actualmente cuenta con alrededor de 300 deportistas en distintas disciplinas y cumple un importante rol social en la comunidad.



Acompañaron las actividades ministros y funcionarios provinciales, legisladores nacionales y provinciales, los senadores Gustavo Valdés y Henry Fick, autoridades municipales, concejales e intendentes de localidades vecinas.





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