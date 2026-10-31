Solo para comer todos los días, las familias locales precisan $647.490 Viernes, 30 de octubre de 2026 El dato es de septiembre y surge del relevamiento del ISEPCI en Corrientes. La Canasta Básica Alimentaria aumentó un 4,01% mensual. Para no caer en la pobreza, un hogar de dos adultos y dos hijos en edad escolar necesitó $1.456.853 (sin alquilar).

Una familia tipo de Corrientes necesitó $1.456.853 durante septiembre para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y mantenerse por encima de la línea de pobreza, mientras que requirió $647.490,39 para adquirir los alimentos indispensables para comer todos los días y no caer en la indigencia.



Así lo determinó el Índice Barrial de Precios (IBP) correspondiente al noveno mes del año, elaborado por la delegación local del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI).



El relevamiento, realizado en más de 200 comercios de la ciudad de Corrientes, Empedrado, Goya, Santa Rosa y Curuzú Cuatiá, tomó como referencia a una familia integrada por dos adultos y dos hijos en edad escolar que no paga alquiler. Los resultados reflejan la presión del costo de los alimentos y de los bienes y servicios esenciales sobre los presupuestos familiares.



Según el informe, ambas canastas registraron un incremento mensual del 4,01%. En términos concretos, los valores de septiembre muestran que los hogares necesitaron ingresos superiores al millón de pesos para cubrir sus necesidades básicas y evitar quedar por debajo de la línea de pobreza.



Estas cifras son un buen parámetro para conocer el costo de vida local, más allá del indicador regional que semblantea mes a mes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).



¿Qué es lo que más subió?

Dentro del relevamiento por productos, el rubro Almacén registró un aumento mensual del 2,29%, aunque algunos artículos mostraron incrementos muy superiores. El caso más significativo fue el del café, que aumentó un 50% durante septiembre. También se destacaron el puré de tomates, con una suba del 30%; el arroz, con el 28,57%; el queso cuartirolo, con el 20%; y el jugo concentrado, con el 19,62%.



En Verdulería, el incremento general del rubro llegó al 6,66%. La cebolla y la papa encabezaron las variaciones, ambas con un 25%, seguidas por el zapallo, que aumentó un 19,44%. La mandarina registró una suba del 7,14%, mientras que los huevos subieron un 2,86%. Por su parte, el rubro Carnicería presentó un incremento mensual del 4,17%. Entre los productos con mayores aumentos se ubicaron el pescado, con el 24,33%; el espinazo, con el 21,21%; el asado, con el 14,29%; la paleta, con el 9,09%; y la nalga, con el 6,25%.



Comparativo interanual

La evolución de los precios también muestra diferencias importantes entre los rubros cuando se compara septiembre de 2026 con el mismo mes del año pasado. En ese período, la Canasta Básica Total acumuló una suba del 49,66%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 51,65%.



El mayor incremento anual correspondió a Verdulería, con una variación del 83,13%. En Carnicería, los precios subieron un 71,25%, mientras que Almacén registró un aumento del 23,70%. Los datos reflejan que las mayores presiones interanuales se concentraron en frutas, verduras y carnes, componentes centrales de la alimentación cotidiana de los hogares.



La evolución acumulada durante 2026

En la comparación entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, ambas canastas registraron una variación acumulada del 37,69%, según el informe del ISEPCI.



Al desagregar los resultados por rubro, Verdulería volvió a mostrar el incremento más elevado, con un 73,25%. Le siguió Carnicería, con una suba del 49,29%, mientras que Almacén acumuló un aumento del 14,03%.



El contraste entre los rubros permite observar que la evolución de los precios no fue uniforme. Mientras las frutas, las verduras y las carnes registraron incrementos acumulados considerables, los productos de almacén presentaron una variación menor, aunque algunos artículos de ese grupo experimentaron fuertes subas puntuales durante septiembre.



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