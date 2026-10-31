Dos "dealers" detenidos con cocaína, marihuana y dinero

Viernes, 30 de octubre de 2026



En la noche de ayer, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, aprehendieron a dos personas y secuestraron estupefcientes.



El procedimiento se concretó pasadas las 21:00 horas, cuando el personal se encontraba en inmediaciones del paseo costero del Barrio Dr. Montaña, donde observaron a dos hombre -mayores de edad-, aparentemente comercializando algún tipo de sustancia, ante lo cual, procedieron a su identificación y quienes, entre sus pertenencias, exhibieron un celular -marca Motorola-, dinero en efectivo, seis dosis de sustancia blanquecina, una bochita y dos cigarrillos con sustancias de origen vegetal, los cuales, tras el correspondiente test orientativo, resultaron positivos para clorhidrato de cocaína y marihuana, respectivamente, lo cual fue secuestrado bajo las formalidades legales.



En este contexto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, los hombres fueron aprehendidos y junto a lo secuestrado, trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.