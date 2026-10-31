Un testigo aseguró que le hicieron firmar un acta sin ver el elemento secuestrado

Viernes, 30 de octubre de 2026

Las últimas dos audiencias del debate oral se centraron en los procedimientos realizados durante los primeros días de la investigación. Ramón González declaró que no vio el elemento ni el contenido del sobre que firmó.







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Las últimas dos audiencias del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tuvieron como eje principal los procedimientos realizados durante los primeros días de la investigación. En ese contexto, un testigo, Ramón Gabriel González, declaró este jueves que firmó un acta y un sobre sin haber visto el elemento que los investigadores secuestraron.



González, changarín de 49 años, explicó que tampoco pudo leer el documento porque no sabe leer. Según relató ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, había llegado a la zona de los rastrillajes junto a una persona que llevaba sándwiches y agua para los efectivos que participaban de la búsqueda del niño, desaparecido el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio.



González solo había acompañado a un trabajador municipal a llevar los víveres hacia la casa de Catalina Peña, abuela de Loan, pero antes de llegar policías lo convocaron para que actuara como testigo de un procedimiento. Allí le informaron que habían encontrado un papel con una mancha rojiza, que podría ser sangre.



El hombre sostuvo que firmó el acta y un sobre, aunque no observó qué elemento habían guardado en su interior.



Su testimonio se incorporó a una jornada en la que las defensas de algunos de los acusados volvieron a poner el foco en la forma en que se realizaron los procedimientos y se preservaron elementos durante los primeros días de la investigación.



Hoy también declaró Ramón José Rocdán, quien presenció la toma de muestras para la pericia odorológica efectuada en vehículos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava. El testigo describió que las prendas de Loan estaban dentro de bolsas “como de supermercado”, anudadas, y que los especialistas aplicaron un líquido que, según les explicaron, permitía intensificar el olor para el trabajo de los perros.



La prueba odorológica había sido mencionada en la audiencia de ayer por Fernando Rafael Atienza. Este testigo relató que las prendas de Loan y otros menores fueron tratadas con un líquido, envueltas en papel aluminio y guardadas por separado en bolsas identificadas. Los peritos —dijo ante el tribunal— le explicaron que el objetivo era detectar huellas.



A su turno, Rubén David González, vecino de 9 de Julio, recordó un operativo en un campo cercano al pueblo donde los investigadores levantaron muestras de manchas que parecían ser de sangre. En ese sitio, además, encontraron una media.



El testigo contó que, tiempo después, un policía le comentó que las manchas podían corresponder a un caballo que tenía una lesión en la boca.



La comisario inspector María Vanesa Paola Sotomayor, bioquímica de la Policía de Corrientes, también habló sobre tareas realizadas en los primeros días de la búsqueda. Explicó que levantaron manchas rojizas de la patente trasera, el logo y el asiento posterior de un Volkswagen Voyage que pertenecía a Daniel Ramírez y Mónica Millapi, ambos imputados en la causa.



La jefa policial indicó que no fue quien analizó después esas muestras. Otra participación suya en el caso fue en un campo junto al fiscal Juan Carlos Castillo, donde se secuestró una naranja parcialmente pelada y se recogieron otras manchas rojizas.



A su vez, el comisario mayor Diego Ariel Navarro, responsable del área de drones de la Policía de Corrientes, señaló que los equipos recorrieron campos, lagunas y sectores cercanos a las rutas de la zona. Los dispositivos también realizaron sobrevuelos nocturnos con cámaras térmicas. Estos rastrillajes aéreos se extendieron durante 30 días.



Entre los testigos que comparecieron esta semana aparecen además Rocío Clotilde Ayala, vecina de 9 de Julio, quien contó que Nicolás “El Americano” Soria se contactó con ella después de las movilizaciones por la desaparición del nene y se presentó con una identificación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).



Por otro lado, Matías Cardozo recordó los peritajes con luminol sobre los vehículos de Pérez y Caillava. Afirmó que observó un brillo azulado en la parte trasera de un auto y en la caja de una camioneta. Mientras que Jesús Agustín Fernández habló sobre la pericia odorológica realizada sobre esos vehículos y sostuvo que les informaron resultados positivos en el Ford Ka y la camioneta Ranger.



Al igual que ayer, la audiencia de este jueves fue conducida por el camarista Eduardo Belforte. El juez Fermín Ceroleni volvió a estar conectado de forma remota.



El juicio continuará el próximo miércoles, con nueve testigos citados. Por un tema de agenda, el jueves no habrá audiencia.