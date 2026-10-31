Durísima sanción a Boca Unidos: eliminación y clausura de su cancha por tres partidos Viernes, 30 de octubre de 2026 El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal le dio por perdido el encuentro ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, tras la explosión de una bomba de estruendo en el Estadio Leoncio Benítez que afectó a futbolistas visitantes. Clausura a 3 partidos.

El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sancionó a Boca Unidos con la pérdida del partido ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, disputado el domingo 25 de octubre de 2026 en el estadio Leoncio Benítez de Corrientes, y dio por finalizada la serie eliminatoria con el equipo bonaerense como ganador. La resolución, comunicada este jueves por la institución correntina, también estableció una multa económica y la clausura del estadio por tres encuentros.



El partido correspondía a la tercera etapa de la Reválida del Torneo Federal A y fue suspendido a los 40 minutos del primer tiempo, cuando el marcador estaba 0 a 0. Una bomba de estruendo cayó desde una de las tribunas y explotó cerca de cuatro futbolistas de Gimnasia. Los jugadores fueron asistidos por los cuerpos médicos y dos de ellos fueron trasladados en ambulancia a un centro de salud.



Con la decisión del Tribunal, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy quedó clasificado a la siguiente fase, mientras que Boca Unidos terminó su participación en la competencia.



Las sanciones a Boca Unidos

El Tribunal resolvió:



Dar por perdido el partido que se disputaba el 25 de octubre en el estadio Leoncio Benítez.



Declarar perdida la llave eliminatoria para Boca Unidos y clasificar a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy a la siguiente fase.

Imponer una multa equivalente a 100 entradas generales por tres fechas.

Clausurar el estadio Leoncio Benítez por tres partidos en los que Boca Unidos deba actuar como local.



La resolución también dispone comunicar lo decidido al Consejo Federal para que determine lo que corresponda respecto de la continuidad del torneo.



Tras conocerse la sanción, Boca Unidos publicó un comunicado en el que expresó su malestar por la eliminación y agradeció a los jugadores, al cuerpo técnico, a los colaboradores, a los dirigentes, a los socios y a los simpatizantes que acompañaron al equipo durante la temporada.



“Nos duele profundamente que una temporada de tanto esfuerzo, compromiso y sacrificio termine de esta manera, sin la posibilidad de definir deportivamente una serie por la que nuestros jugadores y cuerpo técnico trabajaron durante todo el año”, manifestó la institución.



Además, anticipó que buscará identificar a los responsables de lo ocurrido en el estadio y que tomará medidas dentro de sus atribuciones. “El Club Atlético Boca Unidos no parará hasta dar con los responsables de estos hechos y adoptará todas las medidas disciplinarias y legales que correspondan, dentro de sus atribuciones, frente a quienes ocasionaron semejante daño a nuestra institución”, sostuvo.



El club también señaló que habrá una etapa de evaluación y cambios, y reafirmó su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la institución.











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