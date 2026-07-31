Valdés reclamó profundizar la hidrovía para potenciar los puertos correntinos

Viernes, 31 de julio de 2026

Tras su paso por Paraguay el Gobernador de Corrientes planteó la necesidad de llevar el calado del río Paraná de seis a ocho pies en los pasos críticos, una medida clave para reducir los costos de flete.





El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, destacó los resultados de la reunión mantenida en Paraguay en el ámbito de la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip), donde la provincia planteó la necesidad de profundizar el desarrollo de la hidrovía y mejorar las condiciones de navegación para potenciar los puertos correntinos.



“Fuimos a escuchar, conocer qué se piensa y plantear nuestras necesidades. Ellos mantienen el río a seis pies y nosotros necesitamos ocho, especialmente en los pasos críticos que requiere el puerto de Ituzaingó”, explicó el mandatario.



Valdés señaló que Corrientes ofreció colaboración para el mantenimiento de ese tramo, entendiendo que el desarrollo de la hidrovía no beneficia únicamente a la provincia sino a toda la región del Litoral. “Es un reclamo histórico que los puertos correntinos puedan trabajar libremente y que la navegación sea más fluida. Eso permitirá mejores costos de flete y una mayor competitividad para nuestros productores”, sostuvo.



El Gobernador remarcó además que la participación en Paraguay permitió abrir canales de diálogo con empresas navieras y operadores logísticos interesados en la región. En ese sentido, consideró clave el debate de la nueva Ley de Cabotaje que próximamente será tratada en el Congreso Nacional.



“Hoy tenemos apenas tres fletes mensuales. Con una mayor oferta de operadores podríamos llegar a contar con hasta dos servicios semanales. Eso cambiaría completamente la logística y los costos para la producción correntina y del Norte argentino”, afirmó.



El potencial de los puertos correntinos



Valdés también hizo referencia al crecimiento que podría experimentar la actividad portuaria provincial a partir de las inversiones vinculadas al litio y al desarrollo logístico regional.



“El puerto de Corrientes, o como muchos lo llaman, el Puerto del Sombrero, tiene una oportunidad enorme. Si contamos con la infraestructura adecuada, gran parte de la producción del Norte podría salir por nuestros puertos”, expresó.



Aseguró que está demostrado que las ciudades con actividad portuaria sostenida son las que más crecen y generan desarrollo económico. Como ejemplo, adelantó que la próxima semana ingresarán contenedores con harina de hueso proveniente de Chaco, una operación que demuestra las ventajas competitivas que comienza a ofrecer la infraestructura portuaria correntina.



Preocupación por la crecida del río Uruguay



En otro tramo de sus declaraciones, el mandatario manifestó su preocupación por la evolución del río Uruguay y confirmó que mantiene reuniones permanentes con intendentes de las localidades afectadas.



“Estamos siguiendo muy de cerca la situación. Es un fenómeno que se repite, aunque por ahora la crecida avanza a un ritmo relativamente lento. Seguimos atentos a las lluvias que continúan registrándose en la región”, indicó.



Valdés explicó que especialistas e ingenieros hidráulicos también analizan el comportamiento de los ríos Paraná y Paraguay. Si bien ambos cursos de agua presentan niveles moderados, advirtió que el fenómeno de El Niño continúa intensificándose y obliga a mantener el monitoreo constante.



Obras hídricas y trabajo conjunto con Chaco



El Gobernador también se refirió a las obras que se ejecutan en la avenida Maipú de la ciudad de Corrientes, donde equipos de Vialidad Provincial trabajan las 24 horas para resolver un histórico cuello de botella en el sistema de escurrimiento pluvial.



“Esperamos habilitar una de las calzadas en aproximadamente una semana y normalizar completamente el tránsito en unos quince días”, señaló.



Asimismo, destacó el avance de las obras en La Palmira, destinadas a mejorar el drenaje de unas 300 mil hectáreas, y ratificó la necesidad de coordinar acciones para la limpieza del Riachuelo.



Respecto a la reunión prevista para el lunes en Chaco, confirmó la participación de Corrientes y valoró el trabajo conjunto entre provincias. “Vamos a estar llevando nuestra mirada y trabajando sin mezquindades. Celebro que hoy podamos sentarnos todos a planificar obras y soluciones comunes”, afirmó.



Reforma del Banco Nación



Por último, Valdés se mostró cauto al analizar la propuesta de reforma del Banco Nación impulsada por el Gobierno nacional.



“Es una iniciativa que debe estudiarse punto por punto. Entendemos la necesidad de fortalecer el peso argentino y evitar errores que en el pasado perjudicaron a la economía del país, pero primero hay que analizar cada aspecto de la propuesta”, concluyó.

