Buscan unir Corrientes y Santa Fe mediante un servicio de balsas

Viernes, 31 de julio de 2026

El proyecto, que cuenta con despacho favorable para su tratamiento en la octava sesión ordinaria, busca establecer un organismo conjunto entre ambas provincias para administrar la conectividad fluvial destinada al transporte de vehículos y cargas.



En el marco de la octava sesión ordinaria, el senador provincial Gustavo Valdés se refirió al único tema que tendrá tratamiento legislativo este jueves: la creación de una unidad ejecutora biprovincial entre Corrientes y Santa Fe para avanzar en la conexión entre las ciudades de Bella Vista y Villa Ocampo mediante un servicio de balsas.



El legislador recordó que durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo se firmó un convenio con la provincia de Santa Fe, a partir del cual comenzaron a ejecutarse obras en territorio santafesino. “Son tres puentes que forman parte de ese proyecto de integración regional”, explicó.



Valdés señaló que la iniciativa que se debate actualmente busca crear una unidad ejecutora conjunta entre ambas provincias. “Lo que estamos haciendo ahora es generar una unidad ejecutora de ambas provincias para poder administrar y desarrollar el sistema de balsas que va a cruzar entre Bella Vista y Villa Ocampo”, indicó.



En ese sentido, remarcó que la conformación de este organismo requiere una ley provincial. “Es necesario contar con una norma que permita crear esta unidad ejecutora biprovincial. El proyecto ya tiene despacho favorable y esperamos que tanto el Senado como la Cámara de Diputados acompañen la propuesta”, sostuvo.



Respecto al impacto de la obra, consideró que será significativo para toda la región. “El gran cambio se va a notar en la zona porque mejorará la conectividad y facilitará el movimiento de personas y cargas”, afirmó.



El senador explicó además que el sistema de balsas estará destinado al transporte de camiones y vehículos particulares. Agregó que se analizan distintas alternativas de inversión, incluso la posibilidad de utilizar embarcaciones de gran porte pertenecientes al Ejército Argentino.



Finalmente, aclaró que en esta etapa el proyecto contempla únicamente la implementación del servicio de balsas. “Si hablamos de un puente interprovincial ya entra en juego la Nación, que es quien tiene competencia en ese tipo de obras. En este caso, lo que estamos haciendo por voluntad de ambas provincias es avanzar con una conexión mediante balsas”, concluyó.