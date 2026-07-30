Los correntinos cuestionan que el debate de los colectivos quede relegado a uno

Jueves, 30 de julio de 2026

El Defensor de los Vecinos advirtió sobre la incertidumbre en el servicio y presentó un proyecto técnico para rediseñar líneas, optimizar recorridos y sumar tecnología con el fin de incrementar la productividad hasta en un 80% en la zona central.



El Defensor de los Vecinos de Corrientes, Agustín Payes, volvió a plantear la necesidad de debatir de manera urgente el futuro del transporte urbano de pasajeros y cuestionó que la discusión haya quedado relegada en la agenda pública, pese a tratarse de un servicio esencial para el desarrollo de la ciudad.



“Me llama la atención que el tema haya quedado en segundo plano, porque ningún desarrollo local puede prescindir de un sistema de transporte eficiente. No estamos escuchando otras voces y el tiempo sigue pasando mientras las empresas continúan operando en una situación que parece un limbo”, sostuvo.



Payes señaló que, mientras avanza el proceso hacia una nueva licitación, las prestatarias siguen funcionando bajo un esquema que genera incertidumbre. “Las multas, sanciones o incumplimientos de los pliegos pueden terminar siendo discutidos en la Justicia. Nadie obligó a las empresas a ser oferentes; si el sistema no les resulta rentable existen mecanismos para retirarse”, afirmó.



El titular de la Defensoría destacó que desde hace más de tres años trabajan en una propuesta alternativa para modernizar el servicio. Según explicó, el proyecto fue elaborado sobre bases técnicas y científicas, utilizando datos del sistema SUBE y de distintas áreas municipales vinculadas al transporte y la hacienda pública.



“Tenemos el sistema muy bien medido. Detectamos que existen muchos kilómetros de recorrido que no son productivos porque prácticamente no generan pasajeros. No tiene sentido que los colectivos circulen por trayectos donde la demanda es mínima”, explicó.



La iniciativa plantea mantener las líneas que conectan los barrios con el centro de la ciudad, teniendo en cuenta que el principal flujo de pasajeros se concentra en los viajes hacia la zona del puerto. Además, contempla la implementación de un sistema de boleto combinado y centros de transferencia en el área de las Cuatro Avenidas.



“Proponemos que cuando los usuarios lleguen a las Cuatro Avenidas puedan combinar con otras líneas. Allí deberían operar tres líneas troncales y otra que cubra la parte externa de la ciudad. Con este esquema garantizamos que ninguna persona tenga que caminar más de entre 300 y 500 metros para acceder al servicio”, detalló.



De acuerdo con los estudios realizados por la Defensoría, el nuevo diseño permitiría incrementar la productividad del sistema entre un 30 y un 50 por ciento en los recorridos generales, alcanzando hasta un 80 por ciento dentro del área central delimitada por las Cuatro Avenidas.



Payes también remarcó que el nuevo esquema debe surgir de una licitación completamente renovada. “El sistema de transporte tiene que discutirse desde cero. Todo debe estar respaldado por la tecnología, que hoy está disponible y el Estado puede sostener. Eso permitirá garantizar un servicio más eficiente y acorde al precio que pagan los usuarios”, indicó.



Finalmente, consideró que el futuro pliego licitatorio debe mantenerse abierto a modificaciones. “Hay que seguir revisando las trazas y ajustando lo que sea necesario. No existe política pública infalible; siempre hay cuestiones que funcionan en la teoría pero que en la práctica requieren correcciones. Lo importante es construir un sistema que genere confianza para que la gente vuelva a elegir el transporte público”, concluyó.