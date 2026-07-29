De la farmacia al mundo: un artista correntino exhibirá sus obras en Estados Unidos

Miércoles, 29 de julio de 2026

El escritor y artista plástico de Alvear Anton Barrenechea llevará sus relatos inspirados en vivencias comunitarias y sus pinturas al óleo a una galería estadounidense el 4 de septiembre consolidando su carrera artística más allá de las fronteras.



Desde Alvear, el escritor y artista plástico Anton Barrenechea continúa proyectando su obra más allá de las fronteras. En diálogo con Cadena de Radios, contó que sus escritos, inspirados en historias reales recogidas durante años en la farmacia donde trabaja, formarán parte de una exposición que se inaugurará el próximo 4 de septiembre en una galería de arte de Estados Unidos.



Barrenechea explicó que la farmacia es un verdadero punto de encuentro de la comunidad, donde se escuchan relatos de vida cargados de emociones, alegrías, tristezas y experiencias que merecen ser contadas.

“La farmacia es un lugar de encuentro. Dentro de esas historias hay algunas más tristes, otras alegres o emocionantes. Muchas fueron quedando en mi memoria y sentí que había una necesidad de contarlas”, expresó.



Fruto de esa inspiración surgieron tres y cuatro libros de relatos breves basados en personajes y acontecimientos de Alvear. Entre ellos destacó la historia de “Chiquinha”, una mujer esclavizada que llegó desde Itaquí, Brasil, en tiempos en que el régimen esclavista seguía vigente en ese país, mientras que en Argentina ya había sido abolido. Según relató, la mujer comenzó trabajando en huertas y posteriormente se dedicó a la producción de naranjas, logrando prosperar y convertirse en un ejemplo de esfuerzo y superación.



El autor también resaltó los históricos vínculos culturales entre Alvear e Itaquí. “En Brasil no hablan español, pero nosotros vamos y hablamos en su idioma”, comentó, remarcando la cercanía entre ambas comunidades.



Además de su faceta literaria, Barrenechea desarrolla una destacada carrera en las artes plásticas. Habitualmente viaja a Estados Unidos para perfeccionarse y tomar clases, y en esta oportunidad exhibirá sus pinturas en la denominada “Big Wall” (Gran Pared) de una reconocida galería, donde se presentará una mayor cantidad de sus obras.



“El óleo es mi técnica principal. Dentro de eso intento aprender permanentemente y, de vez en cuando, me permito una licencia poética haciendo cambios en la paleta de colores. Sin dudas, eso llama la atención”, señaló.



La muestra representa un nuevo reconocimiento internacional para el artista alvearense, que combina literatura y pintura para retratar historias, personajes y emociones nacidas en el corazón de Corrientes.

