El COE informa que las inundaciones "se adelantan con crecida de los ríos"

Miércoles, 29 de julio de 2026

Tras intensas precipitaciones y suelos saturados en el centro-sur provincial, Defensa Civil anticipa escenarios críticos para principios de agosto, con atención especial en las cuencas de los ríos Uruguay y Paraná.



El titular del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, aseguró que la situación hídrica en la provincia "no se agrava, sino que se adelanta", debido a que las intensas precipitaciones registradas en las últimas semanas están recargando las cuencas y generan un escenario de mayor riesgo para los próximos días.



Tras una nueva reunión realizada en el Salón Azul de Casa de Gobierno, el funcionario explicó en diálogo con Cadena de Radios que las lluvias registradas principalmente en el centro-sur de Corrientes dejan un suelo saturado, lo que favorece futuras inundaciones. Sin embargo, destacó que el monitoreo permanente y el trabajo con información técnica permiten contar con mayor previsibilidad para la toma de decisiones.



Lovinson indicó que el pico extraordinario de crecida del río Uruguay se encuentra próximo a llegar a Paso de los Libres, mientras continúan los operativos de asistencia en distintas localidades del interior. Además, señaló que las intensas lluvias registradas en el extremo norte de Misiones complejizan aún más el panorama para la cuenca del Uruguay.



En cuanto a la situación de los principales ríos, recordó que en Corrientes el río Uruguay entra en estado de alerta a partir de los 6,50 metros y, desde ese nivel, comienzan los protocolos de evacuación. En tanto, el río Paraná se encontraba este martes rozando los 4 metros.



El titular del COE remarcó que el manejo de la emergencia se viene desarrollando de manera coordinada y con herramientas que permiten anticipar escenarios. "Venimos realizando un trabajo muy prolijo, utilizando información y sistemas que nos brindan mayor previsibilidad", afirmó.



Como ejemplo, mencionó la situación de Santo Tomé, donde el río estuvo a apenas 20 centímetros del nivel de evacuación. "No hubo mayores inconvenientes, pero es un aviso de lo que venimos anunciando desde hace tiempo", sostuvo.



Asimismo, destacó que trabajan equipos interdisciplinarios integrados por distintas áreas del Gobierno provincial para responder de manera coordinada ante la emergencia. Según estimó, los momentos más críticos podrían registrarse durante los primeros días de agosto.



Finalmente, Lovinson subrayó que este tipo de fenómenos naturales deben abordarse como una verdadera política de Estado. "La actitud preventiva, las obras públicas, el mapeo de las zonas vulnerables y el seguimiento permanente de las lluvias y de los volúmenes acumulados son fundamentales para reducir el impacto sobre la población", concluyó.