El Gobierno advierte que El Niño ya inició y anticipa que se fortalecerá en octubre

Martes, 28 de julio de 2026

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, aseguró que se ejecutan tareas preventivas y obras de infraestructura en toda la provincia para mitigar el impacto de las lluvias y la posible crecida simultánea de los ríos Paraná y Uruguay.



El ministro de Obras y Servicios Públicos de Corrientes, Jorge Meza, aseguró ante Cadena de Radios que la provincia ya comenzó a sentir los efectos del fenómeno climático El Niño, cuyo momento de mayor intensidad se prevé para el mes de octubre. En ese contexto, destacó que el Gobierno provincial trabaja en medidas preventivas y en obras de infraestructura para reducir el impacto de las lluvias y las crecidas de los ríos.



"Hay que entender que el fenómeno de El Niño ha comenzado y tendrá su pico más alto en octubre", señaló el funcionario, al tiempo que recordó que días atrás ya se advertía sobre la crecida del río Uruguay como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en el sur de Brasil. No obstante, indicó que los últimos informes muestran una baja en los niveles del curso de agua y que "puede empezar a descender".



Meza sostuvo que, según los datos oficiales que maneja su cartera, "no hay muchos evacuados, salvo los que estaban dentro de las previsiones", aunque advirtió que la situación podría agravarse debido al escurrimiento de las aguas y al posible crecimiento simultáneo de los ríos Paraná y Uruguay.



"Los efectos de El Niño pueden agravarse con la crecida de ambos ríos, tanto el Paraná como el Uruguay, por el escurrimiento de las aguas", explicó.



Frente a este escenario, el ministro remarcó que la Provincia viene ejecutando obras preventivas en distintos puntos del territorio. "Estamos con obras preventivas en ciudades como Capital, trabajando con los intendentes en tareas de limpieza y mantenimiento de desagües", expresó.



Asimismo, adelantó que el gobernador Juan Pablo Valdés encabezará próximamente una reunión con los intendentes para coordinar estrategias y definir líneas de acción ante el avance del fenómeno climático.



"Seguramente volveremos a reunirnos. Todas las áreas del Gobierno están involucradas, tanto en las tareas preventivas como en las obras que se están ejecutando", afirmó.



En materia de infraestructura, Meza anunció que en los próximos días se realizará un corte de tránsito sobre la avenida Maipú, en la ciudad de Corrientes, para avanzar con la colocación de caños de mayor diámetro.



"Es una obra importantísima para mejorar el escurrimiento de las aguas y reducir el riesgo de anegamientos", destacó.



Finalmente, el ministro reconoció que "los pronósticos no son nada alentadores", aunque consideró que la provincia cuenta con una herramienta clave para enfrentar el escenario.



"Debemos prepararnos, pero también tenemos una gran ventaja por la acumulación de datos y registros sobre cómo se comportaron las cuencas de agua en Corrientes durante eventos anteriores. Esa información nos permite planificar y actuar con mayor anticipación", concluyó.