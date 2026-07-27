Sabor, tradición y cultura para la segunda edición de la Fiesta del Chipá

Lunes, 27 de julio de 2026



La localidad correntina calienta motores para su gran celebración identitaria. Con categorías tradicionales y gourmet, la organización confirmó que hay plazo hasta el 8 de agosto para sumarse a los certámenes y a los espacios de feria.



La localidad de Itatí ultiman detalles para vivir la segunda edición de la Fiesta del Chipá, programada para el próximo 15 de agosto. La coordinadora del evento, Priscila Fariña Núñez, confirmó que ya se encuentran abiertas las inscripciones tanto para los concursos como para los feriantes, con fecha límite hasta el 8 de agosto.



Para participar en las competencias de Mejor Chipá, Mejor Mbejú y Mejor Chipá Gourmet, se estableció un arancel de 20.000 pesos. Por su parte, aquellos que deseen instalar un stand gastronómico o comercial —incluyendo emprendimientos de artesanías o embutidos— deberán abonar 40.000 pesos.



Fariña Núñez detalló que cada equipo competidor podrá estar conformado por hasta tres integrantes, bajo un requisito excluyente: al menos una mujer deberá formar parte del grupo, como un homenaje al rol histórico de las mujeres en la elaboración de este alimento típico.



"Queremos revalorizar la tradición, porque es nuestra esencia. Todos tenemos en nuestros recuerdos a una abuela o una mamá haciendo chipá, y queremos destacar ese legado que, en su mayoría, fue construido por manos de mujeres", expresó la coordinadora.



En cuanto a la modalidad Chipá Gourmet, la organización informó que existe un reglamento específico con pautas obligatorias. Las bases y condiciones se pueden consultar en el perfil de Instagram Fiesta del Chipá Itatí, mediante correo electrónico a fiestadelchipa@gmail.com o por WhatsApp al 3794-222143.



Cronograma y atractivos

Las competencias se desarrollarán en la Plaza Central, frente a la Casa Cultural Fray Alegre:



Primera competencia: de 10:00 a 12:00 horas.



Segunda competencia: de 13:00 a 15:00 horas.



Además de los concursos culinarios, la jornada ofrecerá una amplia grilla artística que incluirá bandas en vivo, presentaciones de grupos de danzas folclóricas y la tradicional elección de la Reina del evento, consolidando un espacio de encuentro para potenciar la cultura local y el trabajo de los emprendedores.