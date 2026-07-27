Milei acusó a Brasil de financiar una “campaña antiargentina” y escaló la tensión

Lunes, 27 de julio de 2026

El Presidente volvió a cuestionar al gobierno de Lula tras el llamado a consultas del embajador brasileño en Buenos Aires.



El presidente Javier Milei volvió a endurecer su discurso contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y aseguró que Brasil financió parte de una supuesta “campaña antiargentina”. Sus declaraciones se produjeron luego de que el país vecino decidiera llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, en un nuevo episodio de tensión entre ambos gobiernos.



Milei redobló sus críticas contra Brasil



Durante una entrevista concedida en el predio de la Exposición Rural de Palermo, el mandatario afirmó que Argentina se convirtió en un "faro de la libertad" y atribuyó las críticas hacia su gestión a sectores que, según sostuvo, buscan frenar ese modelo.



En ese contexto, lanzó una nueva acusación contra el gobierno brasileño: "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El veinticinco por ciento de los recursos salió del gobierno de Brasil", expresó.



Además, vinculó esa situación con la campaña presidencial argentina de 2023 y afirmó: "¿Usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?".



También cuestionó a Lula por el caso Bolsonaro



Milei reiteró su respaldo al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasil mientras enfrenta un proceso judicial por un presunto intento de golpe de Estado.



"Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro. No me dejaron", sostuvo el Presidente, y agregó: "Acá, sin embargo, el expresidiario vino a saludar a la rea", en alusión a la visita que Lula realizó meses atrás a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



El jefe de Estado también aseguró que, además de Brasil, sectores políticos de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos respaldarían acciones destinadas a desacreditar a su administración.



Brasil respondió con una medida diplomática



Las declaraciones de Milei se produjeron pocas horas después de que el gobierno de Lula resolviera convocar a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, como respuesta a los dichos formulados por el mandatario argentino durante un acto partidario realizado en San Pablo.



En ese evento, organizado por el Partido Liberal, Milei respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y calificó a Lula de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista". También cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.



Un conflicto que suma nuevos capítulos



La convocatoria del embajador brasileño profundiza el distanciamiento político entre los dos gobiernos, pese a que Brasil continúa siendo el principal socio comercial de Argentina.



Mientras tanto, las relaciones diplomáticas permanecen bajo tensión y se espera que en los próximos días ambos países definan los pasos a seguir para administrar un conflicto que ya trascendió el plano político y repercute en el vínculo bilateral.



