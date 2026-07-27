Brasil citó al embajador argentino y se profundiza el conflicto diplomático con Milei

Lunes, 27 de julio de 2026

La decisión fue tomada tras las declaraciones del Presidente contra Lula y otras autoridades durante un acto político en San Pablo



La crisis diplomática entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo, luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocara al embajador argentino en Brasilia para pedir explicaciones por las declaraciones del presidente Javier Milei durante un acto partidario en San Pablo.



Brasil endureció su respuesta



El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño citó al embajador Guillermo Daniel Raimondi después de considerar ofensivas las expresiones de Milei contra Lula, integrantes del Poder Judicial y las instituciones del país vecino.



En un comunicado oficial, la Cancillería brasileña sostuvo que "no hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño".



La medida se conoció horas después de que Brasil también llamara a consultas a su propio embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, como señal de protesta.







El origen del conflicto



La tensión se desató tras la participación de Milei en un acto del Partido Liberal en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.



Durante su discurso, el mandatario argentino calificó a Lula de "ladrón" y "presidiario", además de dirigir fuertes críticas al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien llamó "basura calva".



Desde el gobierno brasileño interpretaron esas declaraciones como una injerencia en asuntos internos y un hecho inusual al haberse producido en territorio de Brasil.







La postura de la Casa Rosada



Fuentes del Gobierno nacional reconocieron que la relación política entre ambos países atraviesa uno de sus momentos más delicados, aunque descartaron, por ahora, un impacto sobre el intercambio comercial.



"Políticamente estamos mal. Hay enorme malestar, aunque no creo que escale a lo económico", señalaron desde la administración nacional.



En ese sentido, en la Casa Rosada insistieron en que el vínculo diplomático y la relación comercial continúan por canales diferentes y evitaron anticipar si habrá cambios en la representación argentina en Brasil.





Repercusiones en Brasil



Las declaraciones de Milei también fueron rechazadas por autoridades del Supremo Tribunal Federal y por dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), quienes cuestionaron el tono utilizado por el mandatario argentino.



El episodio despertó preocupación entre dirigentes políticos y sectores empresariales de ambos países debido a la importancia de Brasil como principal socio comercial de Argentina y al impacto que un deterioro de la relación bilateral podría tener sobre el comercio y la integración regional.



Mientras tanto, el conflicto diplomático permanece abierto y se espera que en los próximos días ambos gobiernos definan cómo continuará el vínculo institucional tras uno de los mayores cruces políticos registrados entre las dos administraciones.