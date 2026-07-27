Estados Unidos retiró sus tropas tras finalizar la misión por los terremotos

Lunes, 27 de julio de 2026

El Comando Sur retiró a sus últimos efectivos y confirmó que la asistencia continuará mediante organismos civiles y ayuda humanitaria.



La misión militar de Estados Unidos en Venezuela concluyó oficialmente un mes después del doble terremoto que golpeó al país el 24 de junio. El Comando Sur (Southcom) confirmó el retiro de los últimos efectivos desplegados para asistir en las tareas de emergencia, aunque aclaró que la cooperación estadounidense seguirá a través del Departamento de Estado y organizaciones humanitarias.



Fin del despliegue militar



El anuncio fue realizado por el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, quien informó que el personal militar completó su retirada del territorio venezolano tras finalizar las operaciones de apoyo en el terreno.



En un mensaje difundido en la red social X, Donovan señaló: "Los últimos miembros del equipo del Comando Sur partieron de Venezuela, lo que marca el fin del apoyo del Departamento de Defensa a las labores en el terreno por el terremoto".



El jefe militar remarcó que la salida de las tropas no implica el final de la ayuda. "Aunque nuestra presencia militar concluye, el pueblo estadounidense sigue estando al lado de Venezuela", afirmó.







Cómo fue la operación de asistencia



El despliegue comenzó tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro-norte venezolano y provocaron una de las mayores tragedias recientes del país.



Durante la misión participaron alrededor de 2.000 rescatistas, además de aeronaves y embarcaciones militares utilizadas para transportar equipos especializados, suministros y asistencia destinada a las comunidades afectadas.



Según explicó Donovan, a partir de ahora la coordinación de la ayuda quedará en manos del Departamento de Estado y de organizaciones con experiencia en tareas de recuperación y reconstrucción.



La reconstrucción continúa



Estados Unidos informó que comprometió 310 millones de dólares para apoyar la atención de la emergencia, la reconstrucción de infraestructura y la asistencia a las poblaciones damnificadas.



Mientras tanto, Venezuela continúa enfrentando las consecuencias del desastre. El balance oficial supera los 5.500 fallecidos, mientras miles de personas permanecen desplazadas y continúan las tareas de remoción de escombros y búsqueda en algunos sectores.



En paralelo, distintas ciudades realizaron homenajes a las víctimas. En Caraballeda, una de las localidades más afectadas, familiares, rescatistas y vecinos guardaron un minuto de silencio frente a los edificios colapsados y reclamaron que continúen las tareas para localizar a las personas que siguen desaparecidas.



Con el retiro del componente militar estadounidense, la etapa de respuesta inmediata da paso a un proceso de reconstrucción que demandará una coordinación sostenida entre organismos internacionales, autoridades locales y entidades humanitarias.







