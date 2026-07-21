El desborde del arroyo Ábalos afecta a más de 90 personas en Perugorría

Martes, 21 de julio de 2026

Tras intensas lluvias de más de 110 milímetros, el intendente Ubaldo Leiva detalló ayudas a familias rurales junto a la Provincia y municipios vecinos. Dos familias autoevacuadas, una escuela de refugio y anticipo de 10 días de lluvias.



El intendente de Perugorría, Ubaldo Leiva, dialogó con Cadena de Radios y brindó un panorama sobre la situación que atraviesa el municipio luego de las intensas lluvias registradas durante el fin de semana. Destacó el trabajo conjunto entre el municipio, el Gobierno provincial y localidades vecinas para asistir a las familias afectadas por el desborde del arroyo Ábalos.



Leiva explicó que las precipitaciones dejaron un escenario complejo, especialmente en los parajes rurales. "Tenemos un paraje muy complicado con mucha agua. Ayer estuvimos trabajando hasta las 23; apenas regresamos de la zona volvimos a salir con el equipo de la Brigada de Incendios Forestales (BRIF). También alertamos a Defensa Civil de la Provincia", relató.



El jefe comunal informó que este lunes continuó el operativo con el ingreso de mercaderías, leche, pañales, medicamentos y módulos alimentarios para las familias aisladas. "Es una zona muy alejada del casco urbano y llegar no es sencillo", señaló.



Asimismo, destacó la colaboración del interventor de Malvinas, Ricardo Cuenca, quien se trasladó al lugar con personal de su municipio para sumarse a las tareas de asistencia. "Es un trabajo conjunto que comenzamos hoy y gran parte de la ayuda que estamos llevando llega gracias al Gobierno provincial", afirmó.



En materia de contención, Leiva indicó que la ministra de Educación, Ana Miño, habilitó una escuela rural del paraje para funcionar como centro de evacuados en caso de ser necesario. "Eso nos ayuda muchísimo. Ayer eran las 23 y seguíamos hablando con los ministros. Se agradece que estén atentos y acompañando esta emergencia", expresó.



El intendente precisó que el principal inconveniente es el desborde del arroyo Ábalos, ubicado a más de 50 kilómetros del centro de Perugorría. "En algunas zonas llovieron entre 100 y 120 milímetros, mientras que en el casco urbano fueron unos 85 milímetros. El promedio ronda los 110 milímetros, y ese gran caudal hizo que el arroyo se desbordara e ingresara a varias viviendas", explicó.



Aunque por el momento no hay evacuados oficiales, informó que dos familias decidieron autoevacuarse y permanecer en una vivienda cercana hasta que mejore la situación. La escuela rural permanece preparada para recibir personas si las condiciones climáticas empeoran.



Leiva también destacó la labor del personal sanitario del paraje. "Tenemos una enfermera que trabaja permanentemente con el municipio y está coordinando toda la asistencia en salud. Hay personas que no pueden llegar al pueblo para retirar sus medicamentos, por eso anoche estuvimos en la Ruta 25, 30 y 23, en el destacamento El Descanso, junto al secretario de Producción y con el acompañamiento de autoridades de Curuzú Cuatiá para organizar la entrega", explicó.



En ese sentido, agradeció especialmente al municipio de Curuzú Cuatiá por poner a disposición camionetas 4x4 que permiten acceder a los caminos anegados. "Gracias a ese apoyo hoy podemos estar entregando medicamentos y módulos alimentarios en los sectores más complicados", sostuvo.



Finalmente, el intendente advirtió que el pronóstico anuncia al menos diez días más de lluvias, por lo que el municipio mantiene el monitoreo permanente de la situación. Además, pidió a quienes deseen colaborar con los damnificados que se informen únicamente a través de los canales oficiales del municipio, donde se comunicarán las modalidades de ayuda para garantizar que la asistencia llegue a quienes más la necesitan.



El intendente precisó que más de 90 personas se encuentran afectadas por el temporal y distribuidas en distintos sectores rurales. "Algunas familias están más cerca de Malvinas y otras permanecen en el paraje. En la zona donde hoy ingresó el agua hay más de 20 familias que están siendo asistidas", detalló.

