CASO LOAN: "Solo sabemos el nombre del niño falta identificar a la familia"

Lunes, 20 de julio de 2026

“Todavía no estamos 100% seguros de que sea o no una falsa alarma. Queremos hacer bien los análisis de todo tipo y llegar a identificar también a la familia de este niño, quien de momento solo sabemos su nombre”, detalló Ramón Vera, oficial Paraguayo



Un video grabado durante una cobertura en vivo desde la Expo 2026, en Paraguay, puso nuevamente en el centro de la atención pública el caso de Loan Danilo Peña. Usuarios de redes sociales advirtieron un notable parecido entre un niño que apareció en la transmisión y el pequeño desaparecido en Argentina en 2024, lo que motivó una rápida intervención de la Policía paraguaya para corroborar su identidad y despejar dudas sobre un posible vínculo con la investigación.



Durante las primeras verificaciones, la Policía no encontró señales que permitieran sospechar que el menor estuviera siendo retenido contra su voluntad o que se encontrara en una situación de riesgo.



La repercusión de lo ocurrido en la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Mariano Roque Alonso, fue inmediata y las comparaciones se multiplicaron en plataformas como Facebook, X, TikTok e Instagram.



Ante el volumen de publicaciones y la preocupación generada, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía de Paraguay se presentó este domingo en el predio para iniciar las averiguaciones correspondientes.



Fuentes oficiales anticiparon a Infobae que los investigadores consideraron necesario analizar la situación para despejar dudas y verificar si existía algún elemento que justificara profundizar la pesquisa.





De acuerdo con la información recabada hasta el momento, el niño habría asistido al evento acompañado por familiares o personas cercanas, circunstancia que reduce la posibilidad de que se trate de un caso de secuestro o privación ilegítima de la libertad.