Avanzan las obras del puente sobre el arroyo Naranjito

Lunes, 20 de julio de 2026

El viceintendente de Juan Pujol, Edgardo "Toto" Fochessato, dialogó con Cadena de Radios. Señaló que cayeron alrededor de 70 milímetros y destacó que, afortunadamente, no se produjeron daños importantes.



En relación con las lluvias registradas en la localidad, dijo: "Gracias a Dios no hubo inconvenientes dentro del pueblo; solamente algunas calles resultaron afectadas por el escurrimiento del agua", indicó.



Respecto al nuevo puente sobre el arroyo Naranjito, Fochessato afirmó que la obra representa un cambio muy importante para la comunidad.



"Parecía algo imposible, pero hoy es una realidad. Para Juan Pujol será una gran ayuda porque funcionará como un camino alternativo", expresó.



El viceintendente explicó que el proyecto pudo concretarse con recursos municipales y con la mano de obra de vecinos de la localidad, generando además oportunidades laborales.



"La idea, desde que comenzamos la gestión junto al intendente Raúl, siempre fue dar trabajo a la gente del pueblo y responder a una demanda laboral. Ese fue uno de nuestros principales objetivos", sostuvo.



Asimismo, adelantó que el propósito es inaugurar oficialmente el puente durante los festejos por un nuevo aniversario de Juan Pujol, previstos para el 25 de agosto.



"Estamos trabajando para llegar con la obra terminada e inaugurarla en esa fecha tan especial para nuestra comunidad", señaló.



En otro tramo de la entrevista, Fochessato destacó el éxito de las actividades recreativas organizadas durante el receso invernal. Comentó que durante toda la semana pasada se desarrollaron distintas propuestas y que el cronograma culminará este miércoles.



Resaltó especialmente el trabajo del Honorable Concejo Deliberante, que impulsó las actividades con el acompañamiento de numerosos padres y vecinos.



"Es muy interesante cómo se trabaja desde el Concejo. La gente acompaña muchísimo, las familias participan de la organización y hay muchos jóvenes involucrados. Eso nos pone muy contentos porque sentimos el respaldo de la comunidad y nos anima a seguir trabajando junto al intendente Raúl por nuestro pueblo", manifestó.



Finalmente, invitó a los vecinos a participar de la última actividad de las vacaciones de invierno: una función de cine que se realizará esta tarde en el polideportivo de la escuela primaria.







Juan Pujol se prepara para el inicio de la Liga Casereña y suma nuevas obras en su club



El viceintendente de Juan Pujol, Edgardo "Toto" Fochessato, confirmó en diálogo con Cadena de Radios que el municipio y el Club Juan Pujol ultiman los preparativos para el comienzo de la competencia oficial de la Liga Casereña de Fútbol.



"El 26 arrancamos la competencia de la Liga Casereña. Estamos ultimando todos los detalles en el Club Juan Pujol y dejando la cancha en condiciones para poder hacer de locales", señaló.