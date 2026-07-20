Curuzú Cuatiá evacuó a 18 personas por el desborde de un arroyo

Lunes, 20 de julio de 2026

El jefe de los Bomberos Voluntarios de Curuzú Cuatiá, Gustavo Claus, explicó que la ciudad registró 160 milímetros de lluvia en un período muy corto, lo que provocó el rápido desborde de cursos de agua y anegamientos en distintos sectores.



El jefe de los Bomberos Voluntarios de Curuzú Cuatiá, Gustavo Claus, brindó un balance del operativo desplegado tras el fuerte temporal que afectó a la ciudad y confirmó que tres familias fueron evacuadas de manera preventiva debido al desborde del arroyo.



Claus explicó que "Desde las 9.30 trabajamos junto a distintas áreas del Municipio, la Policía de Corrientes y el Ejército Argentino para asistir a los vecinos", señaló el jefe de Bomberos.



Los barrios Santa Rosa, en la zona norte, y Centenario, al este de la ciudad, fueron los más afectados por las inundaciones. Como medida preventiva, se evacuó a tres familias, integradas por 18 personas, hasta que mejoraran las condiciones.



Para el operativo se desplegaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, además de una unidad acuática equipada con una lancha a motor, lo que permitió asistir a los vecinos y monitorear las zonas comprometidas.



Claus destacó que el escurrimiento del agua fue rápido y que, tras las inspecciones realizadas, el nivel descendió en las viviendas afectadas, permitiendo que las familias pudieran regresar a sus hogares.



El jefe de Bomberos informó además que a las 4 de la madrugada recibieron una nueva alerta del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y que alrededor de las 5 de la mañana se registraron dos chaparrones de menor intensidad, aunque las cuadrillas ya se encontraban movilizadas.



En medio de esa emergencia, cerca de las 6 de la mañana, los bomberos debieron intervenir en un incendio de vivienda en el barrio Santa Rita, al sur de la ciudad. Según el relato de la propietaria, el siniestro, que afectó un monoambiente, habría sido intencional y estaría relacionado con un conflicto con una expareja. En ese operativo trabajaron cuatro bomberos.



Respecto del pronóstico, Claus indicó que, de acuerdo con la información suministrada por el COE, para este lunes se esperan nuevas precipitaciones, aunque con un volumen de agua considerablemente menor.



Asimismo, destacó que desde el inicio del temporal se activó el Centro Integrador Comunitario (CIC) para brindar asistencia a las familias afectadas con alimentos y otros elementos de primera necesidad. En el barrio Santa Rosa también funciona un centro comunitario que colaboró con la contención de los vecinos durante la emergencia. Según indicó, las personas evacuadas ya pudieron regresar a sus viviendas una vez que mejoraron las condiciones.