La Selección Argentina llega hoy a las 17 en el aeropuerto

Lunes, 20 de julio de 2026

El país se prepara para recibir a un grupo de jugadores dejó todo y que tantas alegrías le dio a los hinchas en los últimos años. Informaran si habrá festejo. Los Argentinos desean recibirlos y brindarles su agradecimiento.



La Albiceleste arriba a Buenos Aires luego de conseguir la medalla de plata en la Copa del Mundo. Seguilo en Olé.



La Selección Argentina cerró su etapa en Estados Unidos y ya emprende su regreso a casa luego de disputar la final del Mundial 2026 frente a España. Este lunes, una parte de la delegación albiceleste (integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff) dejó Nueva York en un vuelo chárter programado que despegó con demoras pasadas las 8 de la mañana.



El vuelo directo hacia Buenos Aires dura aproximadamente 11 horas, por lo que el arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se producirá cerca de las 18 horas de este 20 de julio.







