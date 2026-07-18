Emotivo saludo a la Virgen de Itatí de miles de peregrinos

Jueves, 16 de julio de 2026

Hoy, 16 de julio, el pueblo correntino y miles de peregrinos de toda la región celebra el 126° Aniversario de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de Itatí.



Con el primer minuto de este jueves, miles de corazones peregrinos se unieron en un solo grito de fe y se compartió la emotiva ceremonia fue presidida por el Arzobispo de Corrientes, Monseñor José Adolfo Larregain OFM, junto al rector del Santuario, el padre Claudio Muñoz .



La imagen peregrina de María de Itatí, portada en andas por sus custodios, recorrió todo el frente del Santuario, derramando bendiciones sobre la multitud.



Más de 50 mil peregrinos colmaron la peatonal y la plaza principal. Los pañuelos al viento, las lágrimas y los vivas a la Virgen demostraron una vez más el amor incondicional de sus hijos.



​Tras el emotivo recorrido, Monseñor Larregain pronunció una profunda oración y bendijo a todos los presentes, dando inicio oficial a este día tan especial.



