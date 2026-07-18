Bomberos combatieron tres incendios en un día y evitaron que alcanzara viviendas

Jueves, 16 de julio de 2026

Tres focos ígneos movilizaron a los bomberos en distintas zonas de la ciudad. Uno de ellos se registró cerca de una vivienda.



El personal del Cuartel 397 de Bomberos debió intervenir en tres incendios registrados durante la jornada del 25 de julio, luego de recibir alertas a través del sistema de emergencias 911.



El hecho de mayor riesgo ocurrió a las 18:30 en la intersección de Roque Pérez y las Ex Vías, donde un incendio de un basural se desarrolló a pocos metros de una vivienda. La rápida respuesta de los bomberos permitió controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia la propiedad.



Horas antes, a las 17:15, otra dotación acudió a Granville y Olivos tras un aviso por un incendio de pastizales en un terreno baldío. Los efectivos trabajaron para extinguir el foco y evitar que las llamas avanzaran hacia sectores cercanos.



La primera salida de la jornada se produjo a las 10:22 en Tte. Ibáñez al 1860, donde también se registró un incendio de pastizales en un descampado. En ese lugar, el operativo permitió controlar el fuego sin que se informaran personas heridas ni daños materiales de consideración.



Los incendios de pastizales y basurales suelen incrementarse durante períodos de escasas lluvias y altas temperaturas, por lo que las autoridades recuerdan la importancia de evitar la quema de residuos y denunciar de inmediato cualquier foco ígneo al 911.



La intervención oportuna de los bomberos fue clave para contener las tres emergencias y reducir el riesgo de propagación. Las autoridades mantienen el monitoreo de este tipo de incidentes y reiteran el llamado a la prevención para evitar nuevos incendios.



