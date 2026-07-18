Vignolo llamó a los correntinos a prepararse ante el El Niño

Jueves, 16 de julio de 2026

El ministro secretario general de la Gobernación de Corrientes, Carlos Vignolo, aseguró que el Gobierno provincial trabaja de manera preventiva ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad, remarcando que el cambio climático.



El funcionario explicó que actualmente no existe un parámetro exacto para determinar cómo evolucionará el clima, ya que las condiciones meteorológicas pueden expresarse de diversas maneras. "Con el cambio climático todo se ha vuelto mucho más variable, por eso debemos estar preparados", sostuvo.



En ese sentido, indicó que el Ejecutivo provincial mantiene un trabajo coordinado entre todas las áreas con intervención directa en emergencias. "Estamos ajustando y desarrollando planes de contingencia, realizando reuniones internas y posteriormente encuentros con los intendentes para organizar las acciones que sean necesarias", señaló.



Vignolo destacó además la importancia de brindar información oficial, clara y unificada a la población. "Queremos transmitir datos certeros para que la sociedad esté informada. Acá todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, porque lo que está ocurriendo es muy fuerte y no sucede solamente en Corrientes o en la Argentina, sino en distintas partes del mundo", afirmó.



El ministro explicó que las decisiones se toman a partir de relevamientos permanentes y del seguimiento de los informes elaborados por especialistas y organismos meteorológicos. "Lo que plantean desde el punto de vista técnico debe ser atendido. Todos los especialistas coinciden en que El Niño podría manifestarse de manera intensa, lo que para nuestra provincia significa abundantes lluvias y posibles inundaciones", advirtió.



Según las proyecciones actuales, el período de mayor impacto se extendería entre octubre y marzo, aunque aclaró que el comportamiento de la naturaleza no puede predecirse con absoluta precisión.



"La naturaleza no es matemática; estos fenómenos no tienen exactitud y muchas veces se expresan de manera cada vez más intensa y hasta sin aviso. Ojalá que esta advertencia nos sirva para prepararnos y que finalmente las consecuencias no sean tan severas", expresó.



Finalmente, Vignolo informó que todas las semanas se realizan reuniones interministeriales en la Casa de Gobierno, en las que participan distintas áreas del gabinete provincial para coordinar acciones preventivas y fortalecer los planes de respuesta ante una eventual emergencia climática. Además, adelantó que, a medida que avancen los encuentros con los municipios, se irá compartiendo la información de manera organizada, clara y unificada con toda la comunidad.