Messi: “Todo el pueblo argentino quería esta victoria”

Jueves, 16 de julio de 2026

Argentina le ganó a Inglaterra 2 a 1. El capitán destacó el valor del triunfo que llevó a la Selección a otra final del Mundial y elogió la entrega del equipo.



Luego de la victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra que clasificó a la Selección argentina a la final del Mundial 2026, Lionel Messi expresó su emoción por un resultado que consideró muy especial tanto para el plantel como para los hinchas.



El capitán albiceleste aseguró que el partido tuvo un significado diferente desde el comienzo y destacó el clima vivido durante la interpretación del himno nacional. "Sabíamos que no era una victoria más. Era un partido que todo el pueblo argentino quería ganar y también nos permitía llegar a otra final del mundo", afirmó.



Messi volvió a ser una de las grandes figuras del equipo. Desde la conducción del juego aportó las asistencias para los goles convertidos por Enzo Fernández y Lautaro Martínez, claves para revertir el marcador y sellar la clasificación.



Sin embargo, el capitán evitó centrar los elogios en su actuación y resaltó el rendimiento colectivo. Sostuvo que el grupo nunca perdió la confianza, incluso cuando el resultado era adverso, y destacó la personalidad del equipo para mantener su estilo de juego hasta conseguir la victoria.



Durante la entrevista, Messi remarcó la continuidad del ciclo exitoso de la Selección argentina, que volverá a disputar una final mundialista tras el título obtenido en Qatar 2022.



El futbolista señaló que siempre confió en las posibilidades del plantel y recordó que, pese a las dudas generadas antes del inicio del torneo por las lesiones y el estado físico de algunos jugadores, el equipo volvió a demostrar su fortaleza en los momentos decisivos.



Antes de cerrar sus declaraciones, el capitán invitó a los argentinos a disfrutar el presente de la Selección y valoró el acompañamiento recibido durante toda la Copa del Mundo.



Messi destacó que el equipo volvió a ubicarse entre los dos mejores del planeta y aseguró que ahora el objetivo será afrontar la final con la misma convicción que permitió superar cada desafío del torneo. "Llegamos hasta donde queríamos. Ahora será lo que Dios quiera", concluyó.



