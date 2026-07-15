Controles y cortes de tránsito por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Miércoles, 15 de julio de 2026

Desde las 16 habrá un amplio despliegue policial, restricciones vehiculares y operativos en los principales puntos de encuentro.



La Policía desplegará hoy un operativo especial de seguridad con un refuerzo de efectivos y controles preventivos por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. El dispositivo abarcará la capital y el interior de la provincia, con especial atención en los espacios públicos donde se espera una importante concentración de hinchas.





Refuerzan la seguridad para la jornada mundialista



El esquema fue organizado por el Ministerio de Seguridad provincial junto con la Jefatura de Policía y tomará como referencia el operativo aplicado durante el último encuentro de la Selección, aunque esta vez contará con una mayor cantidad de recursos humanos y logísticos.



En la capital participarán más de 150 efectivos policiales y unas 20 motocicletas destinadas a tareas de patrullaje, prevención y ordenamiento del tránsito. Al mismo tiempo, las distintas Unidades Regionales implementarán operativos similares en las localidades del interior.







Cortes de tránsito en los sectores de mayor convocatoria



Las medidas comenzarán a las 16, horario previsto para el inicio del partido. El despliegue se concentrará en la Costanera General San Martín, el Parque Mitre, la Plaza Mercosur y la zona de la Rotonda de la Virgen de Itatí, donde habitualmente se reúnen los simpatizantes para seguir los encuentros de la Selección.



También habrá un dispositivo especial en el predio donde se desarrollará el Fan Fest organizado por el municipio, ante la expectativa de una concurrencia masiva.



Como parte del operativo, el Parque Mitre permanecerá cerrado al tránsito vehicular durante toda la jornada. En tanto, en la Costanera Sur tampoco podrán circular automóviles ni motocicletas, por lo que quienes lleguen desde la zona norte deberán utilizar desvíos establecidos por las autoridades.







Controles de ingreso y prevención



Los accesos a los principales espacios públicos serán únicamente peatonales. En los puntos de ingreso, el personal policial realizará controles para evitar el ingreso de conservadoras y otros objetos que puedan representar un riesgo para la seguridad o generar inconvenientes durante la concentración de personas.



El operativo fue diseñado en tres etapas: antes del partido, durante el desarrollo del encuentro y una vez finalizado, con el objetivo de mantener el orden y facilitar la desconcentración de los asistentes.







Buscan garantizar una celebración segura



Las autoridades señalaron que el principal objetivo es acompañar el desarrollo de los festejos y prevenir incidentes en los lugares de mayor concurrencia. Además, solicitaron a los vecinos respetar las indicaciones del personal policial y colaborar con las medidas de seguridad para que la jornada transcurra con normalidad.



