España eliminó a Francia y jugará la final del Mundial 2026

Miércoles, 15 de julio de 2026

La selección española venció 2-0 a Francia en Dallas y espera por Argentina o Inglaterra para definir el título.



España se clasificó a la final del Mundial 2026 tras superar a Francia por 2-0 en una de las semifinales disputadas en el estadio de Dallas. La Roja buscará su segunda Copa del Mundo ante el ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra.



El equipo dirigido por Luis de la Fuente logró imponer su estilo frente a una Francia que no encontró respuestas durante gran parte del partido.



La apertura del marcador llegó a los 21 minutos del primer tiempo, cuando una infracción dentro del área sobre Lamine Yamal derivó en penal. Mikel Oyarzabal tomó la responsabilidad y convirtió para poner el 1-0.



Antes del descanso, el conjunto francés mostró dificultades para generar peligro y no logró inquietar al arquero español Unai Simón. Kylian Mbappé quedó aislado en ataque y el equipo de Didier Deschamps perdió claridad ofensiva.



En el complemento, España mantuvo el control del juego y aprovechó los espacios que dejó su rival.



A los 57 minutos, Pedro Porro apareció en ataque tras una combinación con Dani Olmo y definió ante Mike Maignan para establecer el 2-0 que encaminó la clasificación española.



Francia intentó reaccionar con cambios ofensivos, pero nunca logró cambiar el desarrollo del partido. Mbappé tuvo algunas aproximaciones, aunque no pudo marcar diferencias ante una defensa española ordenada.



Luego del encuentro, el capitán francés reconoció la superioridad de España y realizó una dura evaluación del rendimiento de su equipo.



"El partido que jugamos no fue el que queríamos ni el que habíamos preparado", señaló Mbappé, quien admitió errores en aspectos tácticos y técnicos durante la semifinal.



El delantero destacó que España logró manejar los tiempos del partido y aseguró que Francia no pudo ejecutar el plan pensado para presionar y recuperar la pelota



Con esta victoria, España alcanzó su segunda final mundialista de la historia y buscará repetir el título conseguido en 2010.



La definición se disputará el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey frente al ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra, que determinará quién será el otro finalista del Mundial 2026.