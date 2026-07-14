El estadounidense Ismail Elfath será árbitro del partido entre Argentina e Inglaterra

Martes, 14 de julio de 2026

La FIFA confirmó que Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia en la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra.



La FIFA oficializó este lunes la designación del árbitro para una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. El estadounidense Ismail Elfath será el encargado de dirigir el trascendental duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.



Cábalas son cábalas (o “costumbres”, como prefería decir Carlos Salvador Bilardo). Conociendo los antecedentes modernos, los integrantes de la selección argentina le pidieron autorización a la FIFA para poder enfrentarse con Inglaterra este miércoles, por las semifinales del Mundial, con la camiseta alternativa, la “azul”. Y la máxima entidad le concedió el deseo.