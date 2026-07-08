Argentina una hazaña heroica dejó a Egipto por el camino Miércoles, 8 de julio de 2026 Argentina remonta dos goles en menos de 20 minutos para meterse en cuartos de final donde espera al ganador del Suiza-Colombia.



Argentina está sufriendo, pero va sacando los partidos. Herido quizá, pero no muerto. En el minuto 79 del partido la albiceleste tenía un 0-2 en contra que en condiciones normales sonaba a eliminación, pero el equipo de Scaloni tiró de coraje y de fútbol y en solo 20 minutos remontó y se mantuvo vivo en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.



El resultado se parece al partido, porque Argentina dominó, tuvo el balón y en buena medida mereció la victoria. Los egipcios, eso sí, podrán alegar que la derrota así es la más dura posible, porque hubo un momento que en verdad estaban convencidos de estar haciendo historia.



La narrativa del partido empezó a desarrollarse en el minuto 15 con un gol de Yasser de cabeza. La jugada fue buena por la banda, Ashour hizo un recorte, abrió el balón a Attia, que levantó la cabeza y encontró a Yasser, en el centro del área, marcado por detrás por Lisandro, que no fue capaz de molestarle en el remate.



El fútbol es un deporte de marcadores cortos, por lo que todo lo cambia cuando este aparece. Egipto no llegaba como favorito a este partido, todavía menos lo parecía cuando se supo que no estaría presente de inicio Marmoush, una de las estrellas del país. Pero un gol es un gol, y Argentina, que ya llegaba con dudas después de un partido dramático contra Cabo Verde, se vio muy pronto con la necesidad de remontar.



Los de Scaloni tardaron solo seis minutos después de ese gol en pensar que lo habían conseguido. Fue un penalti cometido sobre Tagliafico, una oportunidad tremenda para el equipo que, sin embargo, esta vez quedó en nada. Messi repitió la liturgia que tantas veces ha hecho antes, tiró a su derecha pero no la ajustó demasiado al palo. Shober, que había adivinado el lado, atajó el penalti y rompió las ilusiones argentinas.



Estaba siendo una tarde complicada para Argentina, que aunque vivía en el campo rival no terminaba de encontrar grandes ocasiones. Llegó un palo de Messi, sí, desde una falta fantástica desde muy lejos, y también paró un par Shober en la primera mitad, pues en aquel momento estaba parando como un héroe.



El susto argentino se incrementó en el minuto 59, cuando Egipto marcó pero el gol fue anulado por una falta previa vista en el VAR. Parecía aquella la gran oportunidad perdida de los africanos, como un final anticipado, pero ni siquiera fue así, porque cuatro minutos después una contra excelente terminó con un pase atrás de Hassan y un remate de Zico que ponía el 0-2 en el 67 y disparaba el drama argentino.



Los de Scaloni, sin embargo, no se pusieron nerviosos. No quedaba mucho tiempo, pero sí suficiente. Subió las revoluciones, buscó el área con más ahínco y con todos en el área un centro de Messi encontró la cabeza de Cuti Romero, que recortaba así las distancias.



Argentina estaba volcada arriba, con miedo a una posible contra, pero solo cuatro minutos después apareció de nuevo Messi, fiel a su hora, para conectar un disparo fortísimo dentro del área con su pierna izquierda que dobló las manos a Shober y se terminó metiendo dentro. Un golazo. Donde no llegaba el talento ofensivo, estaba la épica, como en una entrada de Paredes a Salah que cortó una contra en la que ya se rumiaba un gol, con empate en el marcador, y devolvió a Argentina a la vida.



Y no iba a quedar ahí la cosa. Cuando ya todo parecía camino de la prórroga, con Egipto atacando más que muchas fases del partido, llegó una contra de Argentina en la que Lautaro encontró a Enzo, que marcó también de cabeza. Era el tercer gol de los albicelestes, que libraban así la prórroga y se metían en cuartos de final. Sobrevivir, a veces, es todo lo que se necesita en la Copa Mundial.



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