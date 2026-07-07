Críticas a la Fiscalía y la presunta "revictimización" de los testigos

Martes, 7 de julio de 2026

La justicia demuestra que le queda grande la camisa. No están a la altura del caso Loan. Un ser humano raptado por terceros y se esfumó del planeta tierra. La justicia no logró siquiera sacarle una palabra a los adultos que desaparecieron al niño.



A dos años del hecho que conmocionó al país, el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña ingresa en una etapa de definiciones fundamentales. Este martes declararán familiares del niño y Roque Valeriano Noguera, uno de los primeros en participar de la búsqueda y quien halló huellas en el barro. También citaron a otros cuatro testigos civiles.



La audiencia fue frente a los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. Se trató de una jornada de alta carga institucional y emotiva, que abrió formalmente la recepción de testimonios directos del entorno familiar más cercano al nene que fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio.



Con 17 imputados divididos entre los acusados de la sustracción del menor y la llamada "Banda del Hotel" (acusados de encubrimiento), el proceso se vive como un laberinto de acusaciones cruzadas y situaciones que llevaron a un reinicio del proceso.





Por otro lado, correspondiente con su rol de abogado defensor, Roldán sostuvo que el Ministerio Público Fiscal intentó instalar un relato de "falsos supuestos" aprovechando el silencio de los imputados por encubrimiento durante la instrucción.



La tensión entre las partes alcanzó su punto máximo cuando el fiscal Carlos Schaefer insistió en la detención de los acusados que permanecen en libertad. La respuesta de la defensa no se hizo esperar; Rodolfo Baqué, compañero de Roldán en la defensa de Cutaia, calificó estos pedidos como "discusiones bizantinas" destinadas a dilatar el inicio formal del debate para la prensa. Roldán, por su parte, asegura que la acusación se basa en "frases aisladas para poder armar su cuento" y que, jornada tras jornada, "se está desmoronando la acusación".



Finalmente, el abogado denunció un proceso de revictimización de los testigos clave, quienes han sido obligados a declarar hasta en cinco ocasiones sobre los mismos hechos sin que aparezca el niño. Roldán describió el momento en que Camila Núñez rompió en llanto durante la audiencia como una muestra del agotamiento frente a un sistema que las persigue en lugar de protegerlas: "La justicia misma es la que está como un poco revictimizándola". Mientras el juicio se encamina a meses de declaraciones, Roldán insiste en que, procesalmente, no se puede acusar de encubrimiento cuando el delito principal y sus autores aún no han sido determinados.