Trabajadores reclaman el pago del 6% adeudado por el Poder Judicial Martes, 7 de julio de 2026 El referente del gremio, Juan Carlos González explicó a Cadena de Radios que el incremento del 6 % otorgado en marzo fue incorporado normalmente a los haberes. El porcentaje previsto para abril nunca se hizo efectivo, declaró. Impactó en el aguinaldo

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) resolvió en una reunión provincial insistir con el pago del segundo tramo del aumento salarial aprobado por el Superior Tribunal de Justicia y solicitar una nueva recomposición para julio. Si no hay respuestas, advierten acciones judiciales y gremiales.



El pago del 6 % de aumento salarial correspondiente al segundo tramo del Acuerdo Extraordinario N.º 2 del Superior Tribunal de Justicia, que debía abonarse en abril y que, según denunciaron, aún no fue liquidado. Durante una reunión provincial realizada el sábado, los representantes sindicales resolvieron presentar un nuevo pedido para exigir el cumplimiento del acuerdo y reclamar, además, una nueva recomposición salarial para julio, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido frente al avance de la inflación.



González sostuvo que gran parte de los trabajadores judiciales, especialmente quienes integran las categorías más bajas, perciben salarios que ya no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica, por lo que consideró indispensable una actualización de los haberes.



Respecto del diálogo con las autoridades, indicó que el presidente del Superior Tribunal había manifestado anteriormente que el pago del segundo tramo solo estaba demorado y que finalmente se concretaría. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no hubo respuestas formales a los reclamos presentados por el sindicato.



El dirigente también reveló que uno de los ministros del Superior Tribunal solicitó a sus pares ordenar la liquidación inmediata del 6 % pendiente y planteó que el incumplimiento de una resolución del propio cuerpo podría dar lugar a la intervención del Fiscal General de la Provincia ante la eventual comisión de un delito de acción pública.



Finalmente, el sindicato advirtió que, si el nuevo reclamo administrativo no obtiene una respuesta favorable, evaluará avanzar con nuevas acciones judiciales y no descarta la realización de medidas gremiales para exigir el cumplimiento del acuerdo salarial.



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El encuentro, que está programado para las 13 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA El Ministro Meza anunció un plan maestro para el desarrollo de Corrientes

El Jefe de la cartera de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, explicó la iniciativa es coordinada por el Ministerio de Coordinación y cuenta con la participación de las carteras de Industria Obras Públicas, Producción, Educación, Salud y otros.