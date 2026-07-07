El Puerto de Corrientes mueve más de 500 contenedores por mes Martes, 7 de julio de 2026 Autoridades portuarias destacaron el aumento sostenido de la actividad, la ampliación de la playa de contenedores y el avance de las obras para habilitar plenamente el puerto. Señalaron que una modificación de la Ley de Cabotaje podría multiplicarse.

Infraestructura y comercio exterior La actividad del Puerto de Corrientes continúa en expansión y ya alcanza un movimiento de entre 500 y 540 contenedores mensuales, consolidándose como uno de los principales puntos logísticos para las exportaciones de la provincia.



Desde la administración portuaria informaron que recientemente se concretó la ampliación de la plazoleta central de contenedores, una obra que permitirá incorporar una capacidad adicional para entre 150 y 160 unidades y responder al crecimiento de la demanda.



Las autoridades aseguraron que la infraestructura actual permite absorber el incremento del tránsito de cargas. En ese sentido, explicaron que el puerto opera las 24 horas, los siete días de la semana, con un sistema de turnos que distribuye el ingreso y egreso de camiones para evitar congestionamientos y optimizar la logística.



Actualmente, el movimiento diario oscila entre 20 y 28 camiones, dependiendo de la llegada de convoyes y de la cantidad de contenedores que deben ser embarcados. No obstante, advirtieron que el principal límite para incrementar las exportaciones es la actual Ley de Cabotaje.



Según explicaron, la normativa establece que los buques de bandera extranjera solo pueden operar en un puerto nacional, lo que restringe el transporte de cargas desde los puertos del norte argentino hacia terminales de aguas profundas. "Si esa normativa se modifica, el puerto podría incrementar entre un 300 % y un 400 % el volumen de exportaciones", señalaron.



Entre los principales productos que actualmente salen desde el Puerto de Corrientes se encuentran derivados de la forestoindustria y cueros. Además, a partir de las próximas semanas comenzarán los embarques de carbón vegetal, lo que permitirá sumar entre 80 y 90 contenedores mensuales y proyectar un crecimiento cercano al 40 % en el volumen de carga hacia fin de año.



Respecto del Puerto de Ituzaingó, las autoridades indicaron que continúan ejecutándose obras complementarias exigidas por organismos nacionales para obtener la habilitación definitiva. Entre ellas figuran sistemas de monitoreo, cámaras de seguridad e infraestructura requerida por la Aduana y otros organismos de control. La expectativa oficial es que la terminal quede plenamente habilitada y operativa durante este año. Asimismo, descartaron que la puesta en funcionamiento del Puerto de Ituzaingó perjudique la actividad del Puerto de Corrientes.



Por el contrario, explicaron que ambas terminales serán complementarias dentro de una estrategia logística provincial destinada a potenciar las exportaciones. Finalmente, durante una reunión con autoridades provinciales se analizó la planificación de nuevas obras de infraestructura vial y portuaria, así como la necesidad de fortalecer la formación técnica y académica de recursos humanos para acompañar el crecimiento industrial y logístico que experimenta la provincia.



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El encuentro, que está programado para las 13 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA El Ministro Meza anunció un plan maestro para el desarrollo de Corrientes

El Jefe de la cartera de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, explicó la iniciativa es coordinada por el Ministerio de Coordinación y cuenta con la participación de las carteras de Industria Obras Públicas, Producción, Educación, Salud y otros.