El Ministro Meza anunció un plan maestro para el desarrollo de Corrientes

Martes, 7 de julio de 2026

El Jefe de la cartera de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, explicó la iniciativa es coordinada por el Ministerio de Coordinación y cuenta con la participación de las carteras de Industria Obras Públicas, Producción, Educación, Salud y otros.



El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, aseguró que el Gobierno provincial trabaja en un plan integral junto a distintos ministerios para acompañar el crecimiento de Corrientes. También brindó detalles sobre el puerto de Ituzaingó, la Ruta 126, la Autovía 2 y el plan de viviendas.



El ministro de Obras y Servicios Públicos de Corrientes, Jorge Meza, confirmó que el Gobierno provincial avanza en la elaboración de un plan maestro que involucra a distintas áreas del Estado con el objetivo de planificar el crecimiento y el desarrollo de la provincia.



Según explicó, la iniciativa es coordinada por el Ministerio de Coordinación y cuenta con la participación de las carteras de Industria, Obras Públicas, Producción, Educación, Salud y otros organismos provinciales. El propósito es anticiparse a las nuevas demandas de infraestructura y servicios públicos.



En materia de obras, el funcionario destacó que continúan los trabajos complementarios en el puerto de Ituzaingó, considerados indispensables para concretar la licitación definitiva y permitir el inicio de las operaciones. Además, señaló que se ejecutan obras en distintos municipios y se avanza en proyectos de infraestructura hídrica en conjunto con la Dirección Provincial de Vialidad y los gobiernos locales.



Respecto de la Autovía 2, Meza indicó que la información oficial señala que los trabajos fueron reiniciados y adelantó que mantendrá una reunión con autoridades de Vialidad Nacional para interiorizarse sobre el estado de avance del proyecto.



En cuanto a la Ruta Provincial 126, aseguró que la obra se encuentra en plena ejecución y recordó que es financiada con recursos provenientes de las regalías de Salto Grande. "Creemos que muy pronto vamos a estar terminando esa obra", afirmó.



El ministro también resaltó que el plan de viviendas continúa siendo una prioridad de la gestión provincial. En ese sentido, recordó el anuncio del gobernador Juan Pablo Valdés de avanzar con la entrega de alrededor de 1.500 viviendas destinadas a familias correntinas, con el objetivo de reducir el déficit habitacional.



Consultado sobre cómo la Provincia logra sostener la obra pública en un contexto económico complejo, Meza respondió que la clave pasa por "el trabajo, la dedicación y la optimización de los recursos", además de establecer prioridades en áreas como salud, educación y seguridad, sin dejar de lado las obras de infraestructura necesarias para impulsar el desarrollo productivo.



Entre los proyectos estratégicos mencionó la Ruta 126, las obras complementarias del puerto de Ituzaingó y el avance del proceso para la ampliación y repavimentación de la Ruta Provincial 27, vinculada al acceso al puerto de Lavalle.



Finalmente, al ser consultado sobre el nuevo edificio de la Dirección Provincial de Vialidad, el ministro señaló que la obra avanza conforme a lo previsto y estimó que podrá finalizarse en el corto plazo.