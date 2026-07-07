Aponte apostó al avance educativo acercando La Universidad a El Sombrero

Martes, 7 de julio de 2026

La Intendente Araceli Aponte y la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE Dra. Mónica Andrea Anís firmaron un convenio que permitirá acercar por primera vez una propuesta universitaria a la comunidad de El Sombrero



La Municipalidad de El Sombrero dio un paso trascendental para el desarrollo educativo de la localidad con la firma de un convenio de cooperación entre la intendente Araceli Aponte y la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, Dra. Mónica Andrea Anís.



Este acuerdo representa un hecho sin precedentes para la comunidad, ya que permitirá acercar por primera vez una propuesta universitaria a los vecinos de El Sombrero, ampliando las oportunidades de formación académica y profesional sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.



Como primera acción concreta de este convenio, se pondrá en marcha la carrera de Martillero Público y Corredor de Comercio, que será dictada en modalidad virtual, con el acompañamiento del Municipio para facilitar el acceso de los estudiantes y brindar el espacio y los recursos tecnológicos necesarios para el cursado.



La iniciativa forma parte de una política orientada a generar más oportunidades para jóvenes y adultos, fortaleciendo el acceso a la educación superior como herramienta de crecimiento personal, desarrollo profesional y progreso para toda la comunidad.



Con este acuerdo, El Sombrero comienza una nueva etapa en su historia, apostando a la educación como uno de los pilares fundamentales para construir un futuro con más oportunidades para todos.