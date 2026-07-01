Sauce apuesta a la producción agropecuaria para revertir la crisis socioeconómica

Miércoles, 1 de julio de 2026

El dirigente rural destacó el éxito de la primera jornada de tradición e inclusión para jóvenes. Analizó el fuerte crecimiento de la cuenca maicera y los proyectos hídricos. Advirtió la falta de infraestructura y el impacto de la crisis hídrica.



Convocan a una reunión clave de productores ante la llegada de El Niño. La localidad de Sauce fue escenario de la primera jornada de tradición y patriotismo, una iniciativa impulsada para fortalecer los valores rurales, la inclusión y el vínculo de las nuevas generaciones con el campo.



En diálogo con Cadena de Radios, el presidente de la Sociedad Rural de Sauce, Walter Robaina, brindó detalles del evento, el cual tuvo un marcado perfil social al garantizar el acceso gratuito a niños con discapacidad y de bajos recursos.



“Buscamos que los más pequeños tengan una verdadera jornada de campo, en convivencia con los caballos, paseando en volantas, sulkys y participando de distintas actividades”, expresó el dirigente, quien ponderó además el trabajo articulado entre los adolescentes de la Promoción de la Escuela Bernardino Rivadavia y los jóvenes del Ateneo Rural en el cuidado de los niños.



Para Robaina, el trasfondo de estas actividades radica en recuperar el arraigo y detener la migración hacia los centros urbanos. “Buscamos que la gente vuelva al campo. Si uno recorre la cuarta o la segunda sección encuentra muchas taperas. La gente dejó sus campos y vino al pueblo, pero muchas veces tampoco encontró trabajo. El campo puede revertir esa situación”, reflexionó con preocupación.



Pese al panorama social, el dirigente destacó el gran desarrollo productivo que atraviesa Sauce de la mano de la cuenca maicera, actividad que hoy ocupa el 75% de las hectáreas locales con altos rendimientos. Asimismo, proyectó un crecimiento mayor para el sector arrocero entre 2027 y 2028, supeditado a la concreción de obras hídricas sobre los ríos Guayquiraró y Barrancas. Según explicó, las represas planificadas no solo optimizarán el recurso, sino que aportarán beneficios ambientales al fomentar la piscicultura.



No obstante, el titular de la Sociedad Rural no ocultó su inquietud por el impacto de la escasez hídrica en zonas tradicionalmente anegadas. “Los campos vinculados a los malezales necesitan agua por la variedad de pastos acuáticos que tienen. Hoy tenemos zonas que antes rendían más y ahora sufren modificaciones por la falta de agua”, advirtió.



Respecto a la infraestructura vial, un reclamo histórico de la región, Robaina valoró las tareas actuales de Vialidad Provincial: “Dejó transitable la ruta hacia la Cuarta Sección y está trabajando en Sauce. Falta muchísimo todavía, pero se está trabajando”, señaló, reconociendo que cada mejora alivia el día a día de los productores.



Realidad social y convocatoria urgente por El Niño

Hacia el final de la entrevista, el dirigente compartió una mirada sombría sobre el presente de la comunidad tras recordar una reciente reunión institucional con el ministro Adán Gaya. “Hoy como sauceños sentimos abandono y tristeza. Falta trabajo, faltan rutas y faltan oportunidades. Son problemas que se acumulan todos los días. Yo elegí estar acá y me duele”, confesó.



Ante esta compleja realidad y frente a las alertas meteorológicas, Robaina anunció una convocatoria de urgencia para pequeños productores. El encuentro se realizará este viernes a las 15:00 horas en la Segunda Sección Cañaditas (sobre Ruta 126), con la participación de referentes de los parajes Cuchillas, Paso Bermúdez y Yaguá Rincón. El objetivo central será planificar líneas de acción y evaluar las necesidades más urgentes ante la inminente llegada del fenómeno climático El Niño.

