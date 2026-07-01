Deuda ajena asfixia la histórica labor social del hogar Divina Providencia

Miércoles, 1 de julio de 2026



La hermana Itatí, quien asiste a personas con discapacidad y adultos mayores desde hace 37 años, denunció que le dejaron una boleta de un millón de pesos de luz y agua. Pide ayuda urgente al Gobernador ante la falta de recursos.



El hogar Divina Providencia de la localidad de San Cosme atraviesa uno de sus momentos más críticos. La institución, que desde hace casi cuatro décadas se dedica a la asistencia de personas con discapacidad, adultos mayores y personas en situación de extrema vulnerabilidad, se encuentra al borde de la asfixia financiera debido a una deuda imprevista y la falta de recursos suficientes para sostener sus actividades diarias.



En diálogo con Cadena de Radios, la hermana Itatí, responsable del establecimiento, visibilizó la grave situación y apuntó contra la falta de empatía de quienes originaron el problema principal: una deuda de un millón de pesos en servicios básicos.



“Tengo una deuda de un millón de pesos por ser buena. Presté el hogar a personas que me dijeron que iban a pagar la luz y el agua, y me dejaron el regalito”, lamentó la religiosa, explicando que el impago de este servicio amenaza directamente la continuidad de su trabajo solidario.



A pesar de la magnitud de la tarea social que realiza —que incluye la atención permanente de chicas con discapacidad, ancianos y la provisión de alimentos para personas en situación de calle—, el hogar opera con lo justo. La hermana Itatí detalló que el sustento actual proviene únicamente de la solidaridad de la comunidad y de una recaudación mensual que resulta totalmente desactualizada para el contexto económico actual.



Ingresos fijos actuales: Alrededor de $230.000 mensuales, provenientes de las cuotas de socios benefactores.



Colaboración comercial: Cuatro firmas comerciales de la zona aportan donaciones y equipamiento (como freezers y heladeras) para el sector de cocina.



Historial de gestión: 37 años de trabajo comunitario articulado con distintos gobiernos de turno, pero sin haber recibido jamás beneficios estructurales ni vehículos oficiales.



"Acá me ayuda la gente, gracias a Dios, pero me ahoga este problema de no poder solucionar el tema de la luz", expresó la religiosa, quien además aprovechó la oportunidad para hacer un llamado directo al Poder Ejecutivo provincial: “Le pido de corazón al señor gobernador que me dé una mano”.



Para garantizar que el hogar Divina Providencia pueda seguir albergando y alimentando a quienes más lo necesitan, se solicita el apoyo de la comunidad, ya sea mediante donaciones económicas o materiales para la reparación edilicia del establecimiento.



Teléfono de contacto directo: 3794-869551



R: Gladis Lencina