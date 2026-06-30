Estiman que el río llegará a los 11 metros y afectará a mil personas

Martes, 30 de junio de 2026

El intendente Agustín Faraldo advirtió sobre la gran masa de agua que baja desde Brasil. El municipio ya coordina operativos de evacuación junto al Ejército, Defensa Civil y Prefectura Naval.



La crecida del río Uruguay se convirtió en la principal urgencia para Paso de los Libres. Ante este escenario crítico, el intendente Agustín Faraldo mantuvo intensas reuniones con ministros y autoridades provinciales para coordinar una respuesta inmediata frente a la gran masa de agua que desciende desde territorio brasileño.



“Lo que más urge es la creciente del río Uruguay. De eso vine a hablar con ministros porque realmente nos está preocupando mucho”, señaló el jefe comunal en diálogo con Cadena de Radios.



El fantasma de las evacuaciones masivas

Las proyecciones de Prefectura Naval encendieron las alarmas en el municipio. Según detalló Faraldo, el protocolo de evacuación se activa de manera preventiva cuando el caudal alcanza entre los 8 y los 8,50 metros, afectando inicialmente a las zonas más vulnerables.



Sin embargo, el pronóstico para los próximos días es aún más adverso:



Punto crítico inicial: A los 8,50 metros comienzan las evacuaciones en el barrio Catamarca.



Proyección máxima: Se estima que el río podría trepar hasta los 11 metros.



Impacto social: De cumplirse las proyecciones, alrededor de mil vecinos deberán ser reubicados.



Operativo cerrojo junto a las fuerzas armadas

Con la alerta formalmente activada, el municipio adelantó que durante el fin de semana y los primeros días de la semana entrante se potenciarán las tareas preventivas. El plan de contingencia se ejecutará codo a codo con el Ejército Argentino y Defensa Civil para garantizar un despliegue rápido y ordenado.



Asimismo, la solidaridad civil ya se hizo presente. “Los clubes locales se pusieron inmediatamente a disposición. Conocemos la realidad de Paso de los Libres y sabemos perfectamente con la facilidad que entra el agua”, remarcó el intendente.



El factor "El Niño" y el límite de las obras locales

Al ser consultado por las variables climáticas, Faraldo expresó su deseo de que los efectos del fenómeno de El Niño sean moderados. Por otra parte, si bien destacó el óptimo funcionamiento de los trabajos hídricos realizados al inicio de su gestión —los cuales evitaron los históricos anegamientos por lluvias intensas en los barrios—, reconoció la complejidad del escenario actual.



“Las obras funcionaron bien cuando llueve mucho en la ciudad. Pero cuando el agua viene directamente desde el desborde del río Uruguay, lamentablemente no tenemos forma de atajarla”, concluyó con preocupación.



R: Gladis Lencina