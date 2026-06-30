Colonia Libertad trabaja a contrarreloj para sus festejos Martes, 30 de junio de 2026 El intendente Pedro Tribbia destacó la intensa agenda que combina el embellecimiento urbano, actividades deportivas, el éxito del planetario móvil y una gran grilla artística en el polideportivo central.

El municipio de Colonia Libertad se encuentra en plena cuenta regresiva para celebrar un nuevo aniversario. En diálogo con Cadena de Radios, el intendente Pedro Tribbia aseguró que los equipos locales trabajan intensamente para ultimar los detalles de los festejos, manteniendo un equilibrio firme con la gestión diaria y las necesidades de los vecinos.



“Continuamos con el trabajo de agenda, brindando servicios y embelleciendo lo más que podemos la ciudad porque se viene un nuevo aniversario. Tratamos que todo esté en orden sin dejar de atender las necesidades importantes”, expresó el jefe comunal.



A pesar de los días frescos y nublados, la actividad institucional no se detiene. Tribbia resaltó la fuerte impronta deportiva del último fin de semana, que incluyó fútbol infantil, vóley, newcom y master class de zumba, además de la actual participación de los jóvenes en el vóley Sub-14 de los Juegos Correntinos en Monte Caseros.



Por el lado educativo, la localidad vivió una experiencia innovadora en el Colegio del Mercosur con la llegada de un planetario móvil, una propuesta que convocó a estudiantes de todos los niveles educativos con un gran recibimiento.



Debido a las bajas temperaturas, el intendente confirmó que todas las actividades del acto central se trasladarán al polideportivo local. La jornada incluirá el tradicional chocolate para los presentes y un despliegue cultural con el ballet local y delegaciones invitadas de Parada Pucheta, Bonpland y Cruz de Papel de Curuzú Cuatiá.



La música estará garantizada con la conducción de Clara González y la presentación de cinco conjuntos confirmados:



Los Mercedeños



Los Semaneros



La Nueva Estrella



Los Capos de la Cumbia



Los Foras



Expectativa por viviendas y convocatoria abierta

Hacia el cierre, Tribbia mencionó que la comunidad mantiene la expectativa por la posible entrega de viviendas del programa provincial Oñondivé, a la espera de la confirmación oficial.



Asimismo, recordó a los artesanos, feriantes y emprendedores locales que la inscripción para participar con sus stands durante las celebraciones sigue abierta, invitando a toda la ciudadanía a ser parte activa de este nuevo cumpleaños de Colonia Libertad.



R: Gladis Lencina



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