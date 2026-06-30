Una intensa ola polar avanzará y anticipan la jornada más fría del año Martes, 30 de junio de 2026 El ingreso de aire polar provocará temperaturas bajo cero, heladas y posibles nevadas en varias provincias durante esta semana

Una nueva ola polar afectará a gran parte de la Argentina durante los próximos días y llevará las temperaturas a los valores más bajos de lo que va de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el episodio estará acompañado por heladas generalizadas y probabilidad de nevadas en distintas regiones.



El ingreso de una masa de aire frío comenzó tras el paso de un frente que atravesó el país durante el fin de semana, generando un marcado descenso térmico que se extenderá durante buena parte de la semana.



De acuerdo con las previsiones meteorológicas, las temperaturas más bajas se registrarán entre el miércoles 1 y el viernes 3 de julio, con mínimas que en algunas provincias descenderán por debajo de los 0 °C.



En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el SMN prevé que el viernes sea la jornada más fría del año, con registros cercanos a 1 °C en la Ciudad de Buenos Aires y temperaturas bajo cero en varios sectores del conurbano bonaerense.



Las condiciones favorecerán la formación de heladas en gran parte del centro del país, mientras que aumentan las probabilidades de nevadas en zonas cordilleranas y del oeste argentino.



Los pronósticos también contemplan la posibilidad de precipitaciones níveas en sectores del noroeste, Cuyo y el sudeste de la provincia de Buenos Aires, aunque la intensidad dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas.



Especialistas indicaron que el invierno 2026 se caracteriza por una persistencia de bajas temperaturas desde su inicio, con escasos períodos de alivio térmico y máximas que, en varias regiones, permanecieron por debajo de los valores habituales.



El aire polar también alcanzará provincias del norte argentino y se extenderá hacia países vecinos como Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil



Ante el frío intenso, las autoridades aconsejan extremar los cuidados con niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, además de proteger a las mascotas y utilizar los sistemas de calefacción de manera segura para prevenir accidentes por intoxicación con monóxido de carbono.



Según las proyecciones actuales, las temperaturas comenzarían a recuperarse de manera gradual hacia el próximo fin de semana, aunque el ambiente continuará siendo típicamente invernal en gran parte del territorio nacional.



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