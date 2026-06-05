El Argentino quiere cuidar el medioambiente y vivir de forma sustentable Viernes, 5 de junio de 2026 Cada 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente convocan a Gobiernos, empresas y ciudadanos a pensar el desarrollo productivo y el cuidado del planeta. ¿Cómo la industria puede sustituir materiales fósiles y reciclables con menor impacto ambiental?



Las acciones que contribuyen al cuidado ambiental se destacan:



Reducir, reutilizar y reciclar residuos.

Disminuir el consumo de plásticos descartables.

Ahorrar agua y energía.

Optar por medios de transporte más sostenibles.

Proteger espacios verdes y la biodiversidad local.

Consumir de manera responsable.

Cambio climático, uno de los mayores desafíos del siglo

Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, las actividades humanas han provocado un aumento sostenido de la temperatura global, con consecuencias que incluyen fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos, sequías, inundaciones, incendios forestales y alteraciones en los ecosistemas.



Los especialistas advierten que limitar estos impactos requiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, acelerar la transición hacia energías más limpias y fortalecer las estrategias de adaptación frente a los cambios ya observados.



La protección de los bosques, humedales y océanos también es considerada una herramienta fundamental para mitigar los efectos del cambio climático.



En este contexto, la bioeconomía se posiciona como una respuesta sólida. Los materiales derivados de fibras vegetales cultivadas están adquiriendo un papel cada vez más significativo. La transición hacia envases de fibra renovable no es impulsada por una sola causa, sino que es el resultado de presiones regulatorias, cambios en el comportamiento del consumidor y decisiones empresariales orientadas a la sustentabilidad.



En Europa, la legislación exige niveles mínimos de reciclabilidad y restringe ciertos plásticos de un solo uso. En América Latina, países como Chile avanzan con leyes específicas sobre envases, mientras que en Argentina la transformación se desarrolla de manera más gradual.



La tendencia también se refleja en las marcas y en los materiales que forman parte de la vida cotidiana: envases reciclables, bolsas reutilizables y packaging de papel comienzan a ganar protagonismo en supermercados y comercios.



Entre las acciones más relevantes para el cuidado del medio ambiente, la separación adecuada de residuos es crucial para facilitar el reciclado y extender la vida útil de los materiales. También se recomienda reutilizar envases y reducir el desperdicio de papel, plástico y alimentos en el hogar.



Tres acciones para incorporar prácticas sustentables

En línea con este cambio de hábitos, se proponen tres acciones simples que pueden ayudar a adoptar prácticas más sustentables en la rutina diaria:



Del plástico al papel: Existen soluciones en papel que logran reemplazar a los plásticos de un solo uso, adaptándose a diversas necesidades de packaging y consumo masivo.



Elegir materiales de origen renovable: Cada vez más productos cotidianos incorporan materiales de fuentes renovables, como fibras vegetales utilizadas en envases y bolsas. A diferencia de los plásticos convencionales, el papel proviene de árboles cultivados bajo estrictos estándares de sostenibilidad.



Separar residuos y fomentar el reciclaje: La correcta separación de residuos es fundamental para facilitar el reciclado y extender la vida útil de los materiales. Según datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación, más del 40% de los residuos generados pueden ser reutilizados o reciclados si se separan correctamente desde el origen.



Lectura rápida

¿Qué se celebra el 5 de junio?

El Día Mundial del Medio Ambiente, que busca concientizar sobre la importancia de cuidar los ecosistemas.



¿Cuál es el lema de este año?

"Un llamamiento mundial a la acción climática".



¿Quién es el país anfitrión en 2026?

La República de Azerbaiyán.



¿Qué es la bioeconomía?

Es una respuesta a la necesidad de sustituir materiales fósiles por alternativas renovables y reciclables.



¿Qué acciones se sugieren para cuidar el medio ambiente?

Separar residuos, elegir materiales renovables y optar por soluciones en papel en lugar de plásticos.



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